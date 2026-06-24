Hay alerta amarilla por frío extremo, nevadas y vientos para este miércoles 24 de junio: las provincias afectadas

En una jornada gélida para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 24 de junio una serie de alertas amarillas por frío extremo, nevadas y vientos fuertes que alcanza a más de diez provincias, donde se espera la presencia de posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por nevadas rige para el cordón cordillerano de las provincias de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, por lo que se esperan nevadas de variada intensidad, con valores acumulados de entre 5 y 10 centímetros en las zonas de meseta y entre 10 y 20 centímetros en las zonas cordilleranas.

Ante este panorama, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cuyo y la Patagonia, entre las zonas más afectadas

Asimismo, la alerta amarilla por vientos alcanza a Neuquén. El organismo nacional indicó que en el área de alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, lo que puede provocar reducción de la visibilidad.

Por esta circunstancia, el ente meteorológico recomienda: evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Finalmente, rige otra alerta amarilla por fríos extremos para las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Luis, La Pampa y la región norte de Buenos Aires.

El frío se apoderará de una vasta porción del territorio argentino

De acuerdo con el parte oficial, las áreas afectadas podrán registrar temperaturas gélidas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas“.

El tiempo en el AMBA

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este miércoles en el AMBA, en donde las condiciones se mantendrán similares a las de los últimos días, e incluso con temperaturas más bajas.

El frío se mantendrá en la Ciudad

Para el tercer día de la semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima que comenzó en 4°C y una máxima que llegará apenas a los 11 grados. Se prevé que el cielo esté mayormente nublado durante toda la jornada, con pocas chances de que aparezca el sol. El jueves, en tanto, se prevé unos grados por encima de ese registro.

En la provincia de Buenos Aires, por otro lado, la mínima arrancó en 5°C y la máxima llegará a los 12°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado a lo largo del día. Durante gran parte de la jornada se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora, mientras que para la mañana del martes se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En Córdoba se prevén temperaturas de entre 4°C y 14°C; en Tucumán, de entre 5°C y 14°C; en Santa Fe, de entre 6°C y 15°C; en Entre Ríos, de entre 6°C y 15°C; en Jujuy, de entre 3°C y 11°C; en Salta, de entre 2°C y 11°C; y en Misiones, de entre 7°C y 20°C. En La Rioja se esperan temperaturas de entre 2°C y 14°C; en Santiago del Estero, de entre 6°C y 16°C; en San Luis, de entre -1°C y 11°C; en San Juan, de entre 1°C y 10°C; en Mendoza, de entre 1°C y 10°C; en Río Negro, de entre 4°C y 10°C; en Chubut, de entre 2°C y 10°C; y en Santa Cruz, de entre 1°C y 6°C.