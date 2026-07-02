Hay alerta amarilla por frío extremo para este jueves 2 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo que alcanza a por lo menos 18 provincias, este jueves 2 de julio. La advertencia del organismo se da en el inicio de la llamada ola polar que afectará a gran parte del territorio nacional durante los próximos días.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN indicó que las provincias alcanzadas son: la ciudad y provincia de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Salta.

La ola polar llega tras el desplazamiento de un sistema frontal de origen polar antártico que ya afectó a distintas regiones del país con lluvias, nevadas, fuertes vientos y un marcado descenso térmico.

A medida que el fenómeno avance hacia el centro y norte del territorio nacional, las temperaturas volverán a ubicarse por debajo de los valores habituales para esta época del año. Por lo tanto, el SMN prevé que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Las mínimas y máximas previstas para este jueves 2 de julio

En la región patagónica y cordillerana, la temperatura alcanzará cifras bajo cero. Tal es el caso en Chubut, Río Negro, Mendoza y Neuquén donde la mínima podría llegar a -9°C en algunas zonas y hasta -3°C en las áreas urbanas. Sin embargo, en la costa atlántica de Santa Cruz y Tierra del Fuego el descenso en la temperatura se consolidará entorno a los 3°C.

Para la región pampeana y el centro del país, el SMN pronosticó también mínimas de entre 0°C y 5°C, aunque la sensación térmica podría tocar los -3°C en las primeras horas del día. Esta previsión alcanza a La Pampa, Córdoba, San Luis y Santiago del Estero.

En el NOA, la amplitud térmica jugará un rol importante entre los picos montañosos y las llanuras más bajas. La mínima se establece en -1°C y la máxima en torno a 10°C.

Mientras que en el este del país, en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes la marca más baja será de entre 5°C y 7°C. El mercurio, en cambio, trepará hasta los 12°C pasado el mediodía.

El tiempo en la ciudad y provincia de Buenos Aires

En la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se prevén algunos de los días más fríos del año, según las estimaciones del SMN. La masa de aire polar se posicionará en el suroeste y centro bonaerense lo que podría provocar nevadas de hasta tres centímetros.

El pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este jueves 2 de julio

El ingreso del aire polar se sentirá con mayor intensidad durante el jueves 2 de julio, donde se esperan mínimas cercanas a los 0 °C y máximas que permanecerán bajas durante gran parte de la jornada.

Tras un breve alivio térmico registrado en algunos sectores, el nuevo sistema frontal volverá a hacer descender los registros de manera generalizada. El aire frío avanzará progresivamente desde la Patagonia hacia el centro del país hasta instalarse sobre el AMBA, donde dejará las condiciones más gélidas de lo que va de 2026.

Además del descenso de la temperatura, aumentará la probabilidad de heladas durante las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas suburbanas y del interior bonaerense.