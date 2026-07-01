Ola polar en el AMBA: cuál será el día más frío de la semana y qué zonas registrarán heladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de una masa de aire polar que afectará a gran parte del territorio argentino durante los próximos días, especialmente a la Capital Federal y al Conurbano bonaerense. El fenómeno climático, que ya registra dos semanas de frío extremo con marcas térmicas inferiores a los 8 °C, se intensificará a partir del miércoles y se llegará al día más frío del año registrado en el AMBA.

El pico de esta ola de frío polar empieza este miércoles 1 de julio y se extenderá hasta el viernes 3. Según explicaron desde el SMN, esto se produce por la entrada de aire antártico primero a la Patagonia y que luego se irá esparciendo por todo el territorio nacional.

El SMN precisó cómo será la semana

El SMN ratificó que el viernes 3 de julio será el día más frío de 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el sur del conurbano bonaerense, las temperaturas mínimas caerán por debajo de los 0 °C, con heladas presentes desde las primeras horas de la mañana. Zonas como Ezeiza, Cañuelas, Quilmes y Berazategui figuran como los puntos más afectados por el descenso térmico. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires y el norte del Gran Buenos Aires mantendrán registros cercanos a 1 °C. Aunque el aire frío domina la escena, el cielo lucirá despejado y sin probabilidad de precipitaciones durante el viernes.

1 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy:



❄️ Nevada

🟧 5-10 cm

🟨 10-15 cm



⛈️ #Tormenta

⚠️ Lluvias intensas

🟨 20-50 mm

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo



🌬️ Viento

🟨 30-75 km/h con ráfagas entre 65 y 100 km/h según el sector



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟨 Efecto leve a moderado en la salud pic.twitter.com/FnUaR9jijJ — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 1, 2026

La inestabilidad climática también afecta a otras provincias. El aire polar alcanza el norte argentino, con temperaturas de 2 °C en Salta y 7 °C en Tucumán. La anomalía afecta además a Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Entre el miércoles y el jueves, los meteorólogos prevén nevadas generalizadas en el oeste argentino, desde Ushuaia hasta el noroeste, con acumulaciones en los alrededores de Mendoza y San Juan.

Los registros históricos sirven de referencia para comprender la magnitud de este evento. El 9 de julio de 1918, la Capital Federal marcó -5,4 °C, el valor más bajo de la historia. Asimismo, la nevada del 9 de julio de 2007 permanece en la memoria colectiva de los habitantes.

La gente se prepara para una semana muy fría Fabián Marelli

Las autoridades solicitan extremar las medidas de cuidado para niños y adultos mayores, proteger a las mascotas y utilizar los sistemas de calefacción con precaución para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Los modelos meteorológicos anticipan una normalización de los registros térmicos a partir del próximo fin de semana.