Ola polar en el AMBA: cuál será el día más frío de la semana y qué zonas registrarán heladas
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó el ingreso de un frente frío con temperaturas bajo cero en gran parte del Conurbano
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de una masa de aire polar que afectará a gran parte del territorio argentino durante los próximos días, especialmente a la Capital Federal y al Conurbano bonaerense. El fenómeno climático, que ya registra dos semanas de frío extremo con marcas térmicas inferiores a los 8 °C, se intensificará a partir del miércoles y se llegará al día más frío del año registrado en el AMBA.
El pico de esta ola de frío polar empieza este miércoles 1 de julio y se extenderá hasta el viernes 3. Según explicaron desde el SMN, esto se produce por la entrada de aire antártico primero a la Patagonia y que luego se irá esparciendo por todo el territorio nacional.
El SMN ratificó que el viernes 3 de julio será el día más frío de 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el sur del conurbano bonaerense, las temperaturas mínimas caerán por debajo de los 0 °C, con heladas presentes desde las primeras horas de la mañana. Zonas como Ezeiza, Cañuelas, Quilmes y Berazategui figuran como los puntos más afectados por el descenso térmico. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires y el norte del Gran Buenos Aires mantendrán registros cercanos a 1 °C. Aunque el aire frío domina la escena, el cielo lucirá despejado y sin probabilidad de precipitaciones durante el viernes.
1 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy:— SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 1, 2026
❄️ Nevada
🟧 5-10 cm
🟨 10-15 cm
⛈️ #Tormenta
⚠️ Lluvias intensas
🟨 20-50 mm
🌬️ Ráfagas
🧊 Granizo
🌬️ Viento
🟨 30-75 km/h con ráfagas entre 65 y 100 km/h según el sector
🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️
🟨 Efecto leve a moderado en la salud pic.twitter.com/FnUaR9jijJ
La inestabilidad climática también afecta a otras provincias. El aire polar alcanza el norte argentino, con temperaturas de 2 °C en Salta y 7 °C en Tucumán. La anomalía afecta además a Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Entre el miércoles y el jueves, los meteorólogos prevén nevadas generalizadas en el oeste argentino, desde Ushuaia hasta el noroeste, con acumulaciones en los alrededores de Mendoza y San Juan.
Los registros históricos sirven de referencia para comprender la magnitud de este evento. El 9 de julio de 1918, la Capital Federal marcó -5,4 °C, el valor más bajo de la historia. Asimismo, la nevada del 9 de julio de 2007 permanece en la memoria colectiva de los habitantes.
Las autoridades solicitan extremar las medidas de cuidado para niños y adultos mayores, proteger a las mascotas y utilizar los sistemas de calefacción con precaución para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Los modelos meteorológicos anticipan una normalización de los registros térmicos a partir del próximo fin de semana.
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