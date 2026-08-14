Hay alerta amarilla por frío extremo, vientos y nevadas para este viernes 14 de agosto: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que se registró un marcado descenso en las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes 14 de agosto continuarán las condiciones adversas y emitió una serie de alertas amarillas por frío extremo, vientos fuertes y nevadas para diversos sectores del territorio nacional.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las nevadas —donde rige el aviso de nivel amarillo— son los puntos cordilleranos de Río Negro, Neuquén y Mendoza. En esas regiones se esperan nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada.

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible. En caso de circular, se aconseja hacerlo con vehículos preparados para el hielo y la nieve y llevar una pala. También se deben revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y contar con alimentos no perecederos, agua potable, el celular cargado y un kit de emergencia.

Las provincias afectadas, este viernes 14

Por otro lado, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Santiago del Estero y La Rioja, donde se prevén velocidades aproximadas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 120.

A partir de estas previsiones, el SMN sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Por último, el Servicio Meteorológico publicó una advertencia de nivel amarillo por frío extremo que alcanza el oeste de Santa Cruz. Allí se registrarán temperaturas que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud.

Ante el frío extremo, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada en exteriores y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También recomienda mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y tomar abundante líquido.

Un sector de la Patagonia, bajo condiciones adversas

El tiempo en el AMBA

Para este viernes, el SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 13°C y la mínima, de 11°C. El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada y durante el mediodía y la tarde puede haber lluvias aisladas, con hasta un 40% de probabilidades.

Así se presenta el clima en Buenos Aires en la previa del finde

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 12°C y la mínima, de 8°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará nublado durante este viernes y las condiciones adversas permanecerán a lo largo de los días.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 15°C y 7°C en Catamarca; 19°C y 9°C en Chaco; 9°C y -1°C en Chubut; 14°C y 5°C en Córdoba; 17°C y 10°C en Corrientes; 13°C y 6°C en Entre Ríos; 21°C y 11°C en Formosa; 16°C y 1°C en Jujuy; 11°C y 2°C en La Pampa; 15°C y 3°C en La Rioja; y 12°C y 4°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán en 25°C y 13°C en Misiones; 10°C y 2°C en Neuquén; 12°C y -1°C en Río Negro; 15°C y 1°C en Salta; 14°C y 2°C en San Juan; 13°C y 5°C en San Luis; 3°C y -2°C en Santa Cruz; 13°C y 6°C en Santa Fe; 18°C y 3°C en Santiago del Estero; 5°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 13°C y 3°C en Tucumán.