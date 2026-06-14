Hay alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes para este domingo 14 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes para este domingo 14 de junio, en el marco de una pronunciada baja en las temperaturas . Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay nueve provincias afectadas, mientras que el nivel de advertencia implica la presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que las zonas afectadas por la alerta por frío extremo son la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, el sur y oeste de Córdoba, San Luis, San Juan y el oeste de Chubut. Este aviso implica un efecto leve a moderado en la salud y puede resultar peligroso, especialmente para grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Mapa de provincias alcanzadas por la alerta de frío extremo SMN

A su vez, el aviso por vientos rige en el sur de Chubut y en Tierra del Fuego, para donde el SMN indicó que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Frente a la alerta amarilla por frío extremo, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores, utilizar varias capas de ropa liviana para conservar el calor corporal y mantener los ambientes calefaccionados de manera segura. También aconseja evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las alertas por fenómenos meteorológicos emitidas para este domingo 14 de junio SMN

En cuanto a la alerta amarilla por vientos, el organismo sugiere evitar salir de los hogares mientras duren las condiciones adversas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, mantenerse alejado de ventanas y extremar las precauciones al conducir. Además, recomienda no refugiarse debajo de árboles, carteles publicitarios o estructuras que puedan resultar inestables.

El tiempo en el AMBA

Para el cierre del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 3°C y los 10°C. Durante la mañana se prevén lloviznas con una probabilidad de precipitación del 40%, mientras que al mediodía el cielo estará algo nublado. Por la tarde la nubosidad disminuirá hasta quedar ligeramente nublado y hacia la noche se espera un cielo despejado. Para el lunes, en tanto, se anticipa una jornada completamente despejada.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 10°C. Durante la mañana se registrarían lloviznas, seguidas por condiciones algo nubladas al mediodía, cielo ligeramente nublado durante la tarde y despejado hacia la noche y durante toda la jornada del lunes. Además, se prevén vientos de hasta 12 kilómetros por hora a lo largo del día.

Por su parte, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país, donde se esperan temperaturas máximas de 13°C y mínimas de 6°C en Córdoba; 15°C y 11°C en Tucumán; 13°C y 6°C en Santa Fe; 13°C y 6°C en Entre Ríos; 14°C y 9°C en Jujuy; 14°C y 10°C en Salta; 16°C y 10°C en Misiones; y 14°C y 7°C en La Rioja.

Además, se prevén máximas de 15°C y mínimas de 7°C en Santiago del Estero; 13°C y -1°C en San Luis; 14°C y -1°C en San Juan; 11°C y 1°C en Mendoza; 8°C y -1°C en Río Negro; 11°C y 1°C en Chubut; y 7°C y 5°C en Santa Cruz.