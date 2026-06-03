Hay alerta amarilla por lluvias para este miércoles 3 de junio: las provincias afectadas

Tras un fin de semana con bajas temperaturas e intensos bancos de neblina en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias para este miércoles 3 de junio en cuatro provincias del país, lo que puede generar “dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que la advertencia nivel amarillo por lluvias rige para la zona cordillerana de Neuquén, Chubut y Río Negro. Completa la lista la provincia de Tierra del Fuego.

Esas regiones serán afectadas por lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 15 milímetros, pudiendo ser superados en forma local.

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Las zonas afectadas durante la jornada, según el SMN

Además, el ente meteorológico señaló que esas localidades se verán afectadas por ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, pero que no representan peligro para la comunidad.

El foco de los chaparrones tendrá su epicentro durante la madrugada y el mediodía. Para la tarde, la situación meteorológica mejorará levemente.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este miércoles y los próximos días en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense, en donde se esperan una serie de jornadas de nubosidad intensa y un leve aumento de la temperatura que se incrementará a lo largo de la semana.

El SMN indicó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima que comenzó en 12°C y una máxima que llegará a los 18 grados. Se prevé viento durante la mañana y hacia el mediodía, con una probabilidad de precipitaciones del 5%. El resto de la jornada estará mayormente nublado y con vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Para el jueves, en tanto, el pronóstico anticipó cielo mayormente nublado hasta la tarde inclusive y condiciones nubladas durante la noche.

Las nubes prevalecerán durante toda la semana en la Ciudad

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar, con temperaturas entre los 10°C y los 19°C. Durante la mañana habrá niebla que, hacia el mediodía, se disipará completamente. Luego de eso, la jornada continuará mayormente nublada. Para el resto de la semana se prevé un ascenso gradual de las temperaturas y ausencia de precipitaciones.

En tanto, las temperaturas se ubicarán entre los 10°C y los 18°C en Córdoba; entre los 14°C y los 22°C en Tucumán; entre los 10°C y los 18°C en Santa Fe; entre los 8°C y los 18°C en Entre Ríos; entre los 5°C y los 18°C en Jujuy; entre los 7°C y los 18°C en Salta; entre los 15°C y los 23°C en Misiones; y entre los 10°C y los 18°C en La Rioja.

Además, se esperan temperaturas de entre 14°C y 22°C en Santiago del Estero; entre los 8°C y los 19°C en San Luis; entre los 9°C y los 16°C en San Juan; entre los 7°C y los 17°C en Mendoza; entre los 9°C y los 12°C en Río Negro; entre los 8°C y los 11°C en Chubut; y entre los 2°C y los 6°C en Santa Cruz.