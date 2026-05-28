Siguen las nubes, pero no lloverá: así estará el clima en el AMBA este último fin de semana de mayo

El jueves y viernes estarán marcados por el cielo mayormente nublado, neblinas y temperaturas frescas, aunque sin frío intenso. El sábado podría traer algunas mejoras con momentos de sol y una tarde más templada, mientras que el domingo se perfila como el día más agradable del fin de semana, con ratos de sol, poco viento y máximas cercanas a los 18°C.

Clima de jueves: mañana húmeda e inestable

Para hoy se espera la enésima jornada con neblinas y bancos de niebla en el estuario. La falta de viento y la extrema humedad nos dejarán una percepción menos fría de la temperatura, pero facilitarán nuevamente la baja visibilidad, especialmente en zonas suburbanas. Se espera un amanecer con 11ºC de mínima y cielo mayormente nublado, con baja inestabilidad, aunque lo suficiente para tener algunas lloviznas aisladas. Será otra mañana donde quedaremos diferenciados del frío hostil, aunque la campera quedará puesta todo el día. El manto de nubosidad se quedará todo el día para dejarnos un jueves gris, con poco sol y escasa amplitud térmica. La tarde se mostrará más estable, con la vuelta del viento en superficie soplando moderadamente desde el sudeste, con las nubes ganándole la pulseada al sol y el mercurio logrando 16ºC como máximo esfuerzo. La noche mostrará un giro del viento, llegando desde el este, conservando la nubosidad baja en un cierre con 13ºC.

Clima de viernes: otro día sin sol

Frío y cielo nublado durante este fin de semana

Para mañana se prevé otra jornada con poco o nada de sol. La nubosidad baja ayudará a mantener la temperatura durante la madrugada para entregar un amanecer sin frío intenso, con el mercurio iniciando la cuenta en 12ºC, con cielo mayormente cubierto y viento moderado desde el este. La tarde se mostrará igual de nublada, aunque menos ventosa, manteniendo el cuadrante este, lo que desanimará al termómetro que se recortará en 16ºC. A pesar de los cúmulos bajos y cargados, no habrá previsión de precipitaciones. La noche se encontrará a salvo para los que quieran salir en un cierre con viento leve o calmo, cielo nublado y 13ºC, nada mal para los friolentos.

Clima de sábado: tarde de calor suave otoñal

Si bien se espera un sábado con cielo mayormente cubierto, algunas fracturas en el manto de nubes bajas podrían permitir algunos pasajes soleados. Se aguarda por un amanecer con viento leve desde el sur, la llegada de aire más seco podría disipar la capa más baja de nubosidad y darnos sol intermitente en un comienzo un poco más fresco con 10ºC de mínima. Todavía hay divergencias en cuanto al grado de nubosidad, algunos modelos son más optimistas y auguran buenas cuotas de sol mientras que otros análisis no descartan una nueva tarde donde las nubes le vuelvan a copar la parada al cielo. Después del mediodía, rotará la veleta para anunciar descenso de aire caliente lo que alentará al mercurio a escalar hasta 18ºC para apagar las estufas de toda la ciudad e impulsar a planificar actividad al aire libre. La noche no traerá sobresaltos atmosféricos en un cierre con cielo mayormente nublado y 14ºC.

Aunque el frío seguirá presente, el pronóstico anticipa momentos de sol y una leve mejora en las temperaturas (Foto: Freepik)

Clima de domingo: algunos ratitos con sol

La jornada dominical podría sorprender con una mañana soleada después de tanto nubarrón. Se estima un amanecer con cielo algo nublado, viento leve desde el sur y mínima de 11°C. Con el correr de las horas se irá incorporando más nubosidad alta hasta llegar a una tarde con cielo mayormente nublado que no le restarán luminosidad al día, por lo que se podrán aprovechar el viento calmo y los 18°C vespertinos para salir un rato de casa si quiere hacer algún plan a la intemperie. La noche mantendrá a Eolo tranquilo.

En un cierre con 13°C, otra jornada que permitirá apagar la estufa al mediodía sin registros invernales que obliguen a abrigarse mucho.

Spoiler alert: así estará el clima de la semana que viene

La semana que viene volverá a mostrar una saga de días nubosos con más inestabilidad lo que promoverá una acotada amplitud térmica con temperaturas un poco más bajas, pero lejos del frío intenso. Se esperan mínimas promedio de 8°C y máximas de 15°C. Podrían volver las lluvias a mitad de semana

Eso es todo, amigos. Estamos desandando una semana ideal para los trabajadores de la primera hora, sin frío hostil ni ningún ataque polar. El manto de nubes que pincha el termómetro vespertino permite conservar la temperatura nocturna y dejarnos registros más amables en el comienzo del día. Seguiremos con muy poco sol, cruzando los dedos para que el sábado y domingo nos dejen ver el cielo por algunas horas. Recuerden que hoy alguna llovizna no estaría fuera de libreto y a pesar de algunas intromisiones de aire frío no se ven en el horizonte ningún evento de temperaturas invernales en el mediano plazo. No subestimen el posible escenario de baja visibilidad del día de hoy en ciertas porciones suburbanas.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli