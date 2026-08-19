Hay alerta amarilla por lluvias, vientos fuertes y nevadas para este miércoles 19 de agosto: las provincias

En el marco de una semana que reflejó un marcado descenso en la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones continuarán en la misma línea durante este miércoles 19 de agosto. Además, emitió una serie de alertas amarillas por lluvias intensas, vientos fuertes y nevadas para distintos sectores del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el aviso por lluvias rige en Formosa, Santa Fe, Corrientes y la zona cordillerana de Chubut. En estos casos se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

A su vez, estas áreas pueden ser afectadas por lluvias persistentes y se prevén valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Mapa de alertas para este miércoles 19 de agosto

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otra parte, según el Servicio Meteorológico, una advertencia amarilla por vientos fuertes alcanza a Jujuy, donde se pronostican velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora provenientes del sector oeste, y ráfagas que pueden superar los 90.

En este sentido, aconsejó salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Asimismo, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para Salta, Catamarca y pequeños sectores de La Rioja. En estos casos, se podrían registrar valores de nieve acumulada entre 5 y 15 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual, mientras que las mayores acumulaciones se esperan en cordillera y en las zonas de mayor altura. En las zonas más bajas las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve mezclada o lluvia.

El tiempo en el AMBA

El organismo también emitió el pronóstico para este martes en el AMBA. En la ciudad de Buenos Aires la máxima será de 15°C y la mínima de 6°C, mientras que por la mañana habrá neblina y, a partir de la tarde, el cielo estará parcialmente nublado. Además, la humedad será de 75%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la máxima será de 14°C y la mínima, de 4°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado y las condiciones adversas seguirán durante los próximos días.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 7°C en Catamarca; 16°C y 12°C en Chaco; 19°C y 7°C en Chubut; 17°C y 10°C en Córdoba; 16°C y 12°C en Corrientes; 14°C y 10°C en Entre Ríos; 17°C y 14°C en Formosa; 15°C y 5°C en Jujuy; 16°C y 2°C en La Pampa; 20°C y 7°C en La Rioja; y 18°C y 4°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 23°C y 16°C en Misiones; 19°C y 4°C en Neuquén; 19°C y 5°C en Río Negro; 15°C y 6°C en Salta; 17°C y 6°C en San Juan; 19°C y 3°C en San Luis; 5°C y 2°C en Santa Cruz; 16°C y 10°C en Santa Fe; 15°C y 11°C en Santiago del Estero; 4°C y 0°C en Tierra del Fuego; y 17°C y 8°C en Tucumán.