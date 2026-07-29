Hay alerta roja y amarilla por frío extremo, tormentas y nevadas para este miércoles 29 de julio: las provincias afectadas

Tras un arranque de semana marcado por la inestabilidad y un leve ascenso de las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 29 de julio una serie de alertas de nivel rojo y amarillo por frío extremo, tormentas, nevadas, vientos y Zonda, que alcanzan a 10 provincias del país.

La alerta roja por frío extremo rige en la zona oeste de Santa Cruz, donde se pueden registrar temperaturas “muy peligrosas”, con “efecto alto a extremo en la salud”, capaces de afectar incluso a quienes no son considerados grupos de riesgo. En el resto de ese distrito y en el cordón montañoso de Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, en tanto, el aviso es más leve, de nivel amarillo.

Las bajas temperaturas prevalecerán en la Patagonia

Ante las alertas por frío extremo, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por orto lado, rige una alerta amarilla por nevadas para el área cordillerana de Mendoza y Neuquén, donde se esperan precipitaciones persistentes y valores de nieve acumulada de entre 20 y 50 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Además, no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de lluvia y nieve y lluvia en zonas bajas.

Considerando este panorama, el órgano que depende del Ministerio de Defensa recomendó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las zonas bajo alerta este miércoles, según el SMN

Finalmente, para el sector Litoral, en las provincias de Misiones, Corrientes y el extremo sur de Entre Ríos, rige un alerta amarillo por tormentas. En esos distritos, se esperan chaparrones aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas y una importante actividad eléctrica. Los valores de lluvia acumulada oscilarán entre los 20 y los 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El organismo nacional también emitió el pronóstico para este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las condiciones se mantendrán similares a las de este fin de semana. En la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 10°C y una máxima que llegará a los 17°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque por la mañana se impondrá levemente el sol.

Volverá a aparecer el sol en territorio porteño

En la provincia de Buenos Aires la temperatura mínima es de 12°C y la máxima alcanzará los 18°C. Para la tarde se esperan tormentas aisladas y, por la noche, chaparrones leves.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 25°C y 6°C en Catamarca; 30°C y 19°C en Chaco; 7°C y 1°C en Chubut; 21°C y 9°C en Córdoba; 30°C y 21°C en Corrientes; 22°C y 14°C en Entre Ríos; 32°C y 23°C en Formosa; 28°C y 7°C en Jujuy; 14°C y 5°C en La Pampa; y 25°C y 10°C en La Rioja.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 19°C y 9°C en Mendoza; 29°C y 21°C en Misiones; 14°C y 8°C en Neuquén; 9°C y 4°C en Río Negro; 29°C y 6°C en Salta; 19°C y 9°C en San Juan; 20°C y 11°C en San Luis; 1°C y -3°C en Santa Cruz; 22°C y 14°C en Santa Fe; 28°C y 10°C en Santiago del Estero; 2°C y -2°C en Tierra del Fuego; y 26°C y 11°C en Tucumán.