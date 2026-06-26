Hay alerta amarilla por nevadas y vientos para este viernes 26 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas y vientos para este viernes 26 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa habrá dos provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Regirá una alerta amarilla por nevadas en el sudoeste de Neuquén. El SMN indicó que en el área se esperan valores de nieve acumulada de entre 10 y 30 centímetros, que podrán ser superados en forma puntual. Además, no se descarta la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Las alertas emitidas por el SMN para este viernes 26 de junio SMN

En tanto, en Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, especialmente en las Islas Malvinas, el organismo advirtió que se encuentra activa una alerta amarilla por vientos que el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Frente a la alerta amarilla por nevadas, el SMN recomienda evitar salir, circular únicamente con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia con linterna, mantas, botiquín y los medicamentos necesarios.

Por su parte, ante la alerta amarilla por vientos, el organismo aconseja evitar salir, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes y extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este viernes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 5°C y una máxima de 14°C. Durante la mañana y el mediodía se prevé neblina, mientras que por la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado. Además, desde el mediodía se esperan vientos de hasta 12 kilómetros por hora. Para el sábado se pronostica una jornada parcialmente nublada y, en lo que resta del fin de semana, no se esperan precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires también se espera una jornada con una mínima de 2°C y una máxima de 14°C. Durante la mañana y el mediodía habrá niebla, mientras que por la tarde, la noche y el sábado el cielo permanecerá parcialmente nublado. Asimismo, desde el mediodía del viernes hasta la noche del sábado se prevén vientos de hasta 12 kilómetros por hora.

En tanto, el organismo prevé una máxima de 17°C y una mínima de 5°C en Córdoba; 15°C y 6°C en Tucumán; 17°C y 5°C en Santa Fe; 16°C y 5°C en Entre Ríos; 17°C y 4°C en Jujuy; 15°C y 4°C en Salta; 18°C y 5°C en Misiones; y 15°C y 2°C en La Rioja.

Además, se esperan una máxima de 20°C y una mínima de 5°C en Santiago del Estero; 15°C y 4°C en San Luis; 15°C y 3°C en San Juan; 14°C y 3°C en Mendoza; 13°C y 2°C en Río Negro; 13°C y 3°C en Chubut; y 6°C y 1°C en Santa Cruz.