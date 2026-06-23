Hay alerta amarilla por nevadas y vientos Zonda para este martes 23 de junio: las provincias afectadas

Tras un fin de semana con bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 23 de junio una serie de alertas amarillas por nevadas, vientos fuertes y viento Zonda, que alcanzan tres provincias, donde se espera la presencia de posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por nevadas rige en Santa Cruz, donde se esperan nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros en las zonas de meseta y entre 10 y 20 centímetros en las zonas cordilleranas. Los acumulados podrían ser superados en forma puntual.

Ante este cuadro, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre; retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos; circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve; ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono e informarse por las autoridades. Además, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La alerta amarilla por vientos, en tanto, alcanza Salta y Jujuy. El organismo nacional indicó que en el área de alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

El SMN alertó sobre condiciones adversas para el Norte y la Patagonia

Finalmente, rige una alerta amarilla por vientos Zonda para el oeste de Jujuy. De acuerdo con el parte oficial, las áreas afectadas podrán registrar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Frente a esta serie de advertencias, el SMN emitió algunas recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar salir durante el fenómeno.

No sacar la basura.

Mantener limpios desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda.

Buscar refugio en edificios, casas o vehículos cerrados en caso de encontrarse al aire libre.

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y extremar las precauciones al conducir.

Cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de polvo y aire caliente.

Conducir con mayor precaución de la habitual.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde las condiciones se mantendrán similares a las del fin de semana: temperaturas bajas y cielo parcialmente nublado.

La mitad de semana se presentará fresca en territorio porteño

Para el segundo día de la semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima que comenzó en 5°C y una máxima que llegará apenas a los 12 grados. Se prevé que el cielo esté mayormente nublado durante toda la jornada, con pocas chances de que aparezca el sol.

Además, por la tarde podrían registrarse precipitaciones, con una probabilidad del 10%. El martes se mantendrá igual, mientras que para el miércoles se espera un leve descenso de la temperatura.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la mínima arrancó en 6°C y la máxima llegará a los 11°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado a lo largo del día. Durante gran parte de la jornada se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora, mientras que para la mañana del martes se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

En Córdoba se prevén temperaturas de entre 4°C y 14°C; en Tucumán, de entre 5°C y 14°C; en Santa Fe, de entre 6°C y 15°C; en Entre Ríos, de entre 6°C y 15°C; en Jujuy, de entre 3°C y 11°C; en Salta, de entre 2°C y 11°C; y en Misiones, de entre 7°C y 20°C. En La Rioja se esperan temperaturas de entre 2°C y 14°C; en Santiago del Estero, de entre 6°C y 16°C; en San Luis, de entre -1°C y 11°C; en San Juan, de entre 1°C y 10°C; en Mendoza, de entre 1°C y 10°C; en Río Negro, de entre 4°C y 10°C; en Chubut, de entre 2°C y 10°C; y en Santa Cruz, de entre 1°C y 6°C.