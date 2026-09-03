Hay alerta amarilla por tormentas, nevadas, vientos y Zonda para este jueves 3 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, nevadas, vientos y viento Zonda para este jueves 3 de septiembre. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 11 provincias afectadas. Este nivel de advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas regirá en la ciudad de Buenos Aires, el noreste de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 3 de septiembre SMN

La alerta amarilla por nevadas alcanzará el oeste de Mendoza y el sudoeste de Santa Cruz. En esas zonas se esperan nevadas moderadas o puntualmente fuertes, con una acumulación de entre 15 y 30 centímetros. El fenómeno estará acompañado por vientos del sector oeste con ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora, por lo que podría reducirse la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

Frente a las nevadas, se aconseja evitar salir y, en caso de ser necesario, circular con vehículos preparados para el hielo y la nieve. Además, se recomienda revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.

También habrá alerta amarilla por vientos en Córdoba, San Luis, La Pampa, el este de Mendoza, San Juan y el oeste de La Rioja. Las áreas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora. En San Luis, el este de San Juan, el este de Mendoza y el noroeste de Córdoba, en tanto, soplarán vientos del sector sur con velocidades de entre 20 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 65 kilómetros por hora.

En cuatro provincias rige una alerta por tormentas Ricardo Pristupluk

El organismo aconseja evitar salir, retirar o asegurar macetas, sillas, toldos y otros elementos que puedan ser arrastrados por el viento, y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y extremar las precauciones al conducir.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por viento Zonda en el centro de San Juan y una zona de La Rioja. El fenómeno presentará velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y un ambiente muy seco.

Ante la presencia del Zonda, el SMN recomienda permanecer en lugares cerrados, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y no refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios. También aconseja conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger los ojos y la nariz del polvo y no encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este jueves, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 19°C. Se esperan tormentas fuertes durante la mañana, con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones, mientras que al mediodía habrá tormentas aisladas y la posibilidad de lluvias descenderá al 40%. Por la tarde cesarían las precipitaciones, aunque se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, y por la noche el cielo estará algo nublado. Para el viernes no se pronostican lluvias.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 18°C. Al igual que en la Ciudad, por la mañana habrá tormentas fuertes y durante el mediodía se esperan tormentas aisladas. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante el resto de la jornada y para el viernes se prevé un leve descenso de la temperatura.

En Córdoba, la mínima será de 14°C y la máxima de 21°C; en Tucumán, los registros oscilarán entre 16°C y 28°C; y en Santa Fe, entre 14°C y 22°C. Entre Ríos tendrá una mínima de 13°C y una máxima de 21°C; Jujuy, valores de entre 12°C y 30°C; Salta, una mínima de 12°C y una máxima de 32°C; y Misiones, temperaturas de entre 14°C y 29°C.

En La Rioja, la mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 28°C; en Santiago del Estero, las temperaturas irán de 16°C a 29°C; y en San Luis, de 10°C a 20°C. San Juan registrará una mínima de 11°C y una máxima de 21°C; Mendoza, valores de entre 9°C y 18°C; Río Negro, entre 5°C y 13°C; Chubut, una mínima de 3°C y una máxima de 13°C; y Santa Cruz, temperaturas de entre 3°C y 9°C.