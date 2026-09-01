A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires, según el SMN

Las condiciones meteorológicas volverán a desmejorar este miércoles 2 de septiembre en la provincia de Buenos Aires debido al avance de un frente frío que favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas. El fenómeno comenzará durante la madrugada en el sur bonaerense y se desplazará rápidamente hacia el norte.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas localmente fuertes para distintos sectores de la provincia. Según el organismo, los eventos podrían estar acompañados por ráfagas intensas, frecuente actividad eléctrica y caída de granizo en forma localizada.

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el período de mayor inestabilidad se espera desde la noche del miércoles y durante la madrugada del jueves, cuando el frente alcance el norte bonaerense y continúe su desplazamiento hacia el sur de Entre Ríos.

Pronostico del tiempo

A qué hora comienzan las tormentas en la provincia de Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico elaborado por Meteored, el frente frío ingresará a la región Pampeana durante las primeras horas del miércoles y organizará áreas de lluvias y tormentas desde La Pampa hacia el sur y el centro de la provincia de Buenos Aires. La actividad avanzará entre la madrugada y la tarde y tendrá un desplazamiento rápido.

Si bien no se prevén acumulados elevados de precipitación, algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte de manera puntual. Uno de los principales riesgos será la posible caída de granizo, además de las ráfagas y la actividad eléctrica.

El deterioro se producirá por etapas: primero afectará al sur bonaerense durante la madrugada; luego alcanzará el centro provincial a lo largo de la mañana y la tarde; finalmente, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves llegará a la franja norte de Buenos Aires, la Capital Federal y el sur de Entre Ríos.

El SMN mantiene para parte de la región un alerta de nivel amarillo. Esta categoría indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

1 SEP | ⚠️ #Alertas para hoy:



❄️ Nevada

🟨 15-30 cm



🌬️ Zonda

🟨 30-50 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/kb81aVfU0o — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 1, 2026

Cuándo llegan las tormentas a la ciudad de Buenos Aires

Para la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano, el momento de mayor probabilidad de lluvias y tormentas será a partir de la noche del miércoles 2. La inestabilidad continuará durante las primeras horas del jueves 3, aunque su rápido desplazamiento limitaría los acumulados de agua.

En ese período no se descartan tormentas moderadas a puntualmente fuertes, con ráfagas, descargas eléctricas y granizo localizado. Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y no permanecer cerca de árboles o postes durante los momentos de mayor intensidad.

Después del paso del frente, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente durante el jueves. El cielo se irá despejando, pero aumentará la intensidad del viento del sudoeste, con ráfagas que impulsarán un descenso de las temperaturas hacia la noche.