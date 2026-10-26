Hay alerta amarilla por tormentas para este martes 27 de octubre: las provincias afectadas

Tras un fin de semana de condiciones inestables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 27 de octubre en cuatro provincias. En la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense, en tanto, no rigen advertencias por fenómenos meteorológicos adversos.

La alerta amarilla por tormentas abarca Mendoza, San Luis y Córdoba. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados de forma local.

El área central del país, la más afectada

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconsejó retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Por otro lado, el resto del territorio nacional se encuentra exento de alertas meteorológicas, aunque se prevé que a partir del miércoles los chaparrones se extiendan en la zona centro y el Litoral.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde las condiciones presentarán una condiciones bastante similares respecto del fin de semana.

Para este martes, el SMN pronosticó una máxima de 20 grados y una mínima que comenzó en 12°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y, entre el mediodía y la tarde se espera una intermitente aparición solar. Durante la jornada se esperan vientos de hasta 15 kilómetros por hora. El miércoles se prevé un ascenso de la temperatura y que las condiciones se mantengan estables, sin precipitaciones, las cuales llegarían en las primeras horas del jueves.

Las nubes seguirán presente en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la mínima fue de 10°C y la máxima será de 19°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana. Ya por la tarde las nubes cederán un poco y la probabilidad de chaparrones ascenderá al 10%. Para el jueves se esperan lluvias aisladas en la zona nordeste del territorio bonaerense.

En Córdoba, la temperatura irá de 10°C a 21°C; en Tucumán, oscilará entre 10°C y 23°C; en Santa Fe, se prevé una mínima de 10°C y una máxima de 21°C; en Entre Ríos, los registros se ubicarán entre 9°C y 20°C; en Jujuy, entre 9°C y 19°C; en Salta, se esperan valores de 9°C a 18°C; en Misiones, de 12°C a 22°C; y en La Rioja, de 11°C a 24°C.

En Santiago del Estero, se espera una mínima de 11°C y una máxima de 26°C; en San Luis, los valores irán de 10°C a 23°C; en San Juan, oscilarán entre 11°C y 25°C; en Mendoza, la temperatura se ubicará entre 7°C y 19°C; en Río Negro, entre 7°C y 21°C; en Chubut, se prevén registros de 10°C a 23°C; y en Santa Cruz, de 7°C a 14°C.