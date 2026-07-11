Hay alerta amarilla por tormentas para este sábado 11 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este sábado 11 de julio hay alerta amarilla por tormentas, que afectan a por lo menos dos provincias del noreste del país. Además, pronosticó lluvias y frío gran parte del territorio nacional y, en especial, para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las provincias alcanzadas por la alerta son Misiones y Corrientes. Esta área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; también desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Además, aconsejó que, en caso de encontrarse al aire libre, se busque refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

El tiempo en las provincias este sábado 11 de julio

Para el norte del país y el NOA se prevé una jornada soleada, pero con veloces ráfagas de viento. No están pronosticas lluvias y la temperatura llegará a un máximo de hasta 24°C en algunas regiones, tras una mínima de 16°C.

En el centro del país, la imagen será similar: una jornada templada, mayormente nublada, pero con un descenso pronunciado de la temperatura en las regiones más próximas a la Patagonia. En Córdoba, Santa Fe y San Luis, se prevé una máxima de hasta 18°C y una mínima, por la mañana, de apenas 3°C.

El sur del país y el corredor andino serán las regiones más frías del sábado. En Tierra del Fuego y Santa Cruz la mercurio del termómetro marcará entre los -1°C y los -6°C. Mientras que en provincias Río Negro, La Pampa y Mendoza, la amplitud térmica será de entre 6°C y 13°C.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el SMN prevé una jornada mucho más fresca que el tiempo de los últimos días de la semana. El día se iniciará con precipitaciones en el AMBA durante la madrugada, que en algunas zonas podría caer como agua nieve.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este sábado 11 de julio

No obstante, el Sol intentará imponerse ante las nubes que se establecerán en el cielo durante la mañana y el mediodía. La mínima será de 6°C y se elevará hasta un máximo de 13°C.

De manera similar, el domingo la jornada estará mayormente nublada, con poco sol, sin precipitaciones y con viento moderado desde el sector sur. La amplitud térmica oscilará entre los 8°C y los 13°C.