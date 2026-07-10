Hay alerta naranja y amarilla por lluvias, frío extremo y nevadas para este viernes 10 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por lluvias, frío extremo y nevadas para este viernes 10 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, tres provincias serán alcanzadas en el preludio del fin de semana por la presencia de posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta naranja por nevadas rige en la zona cordillerana de Mendoza, donde se esperan nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 10 y 15 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor altura.

Las regiones en alerta, según el SMN

Ante esta situación, el SMN emitió una serie de recomendaciones:

Evitar actividades al aire libre.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilar vehículos y viviendas para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otro lado, el organismo señaló que la alerta naranja por lluvias para el noroeste de Neuquén. En esas zonas se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. Además, se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

Por estas condiciones, el SMN recomienda salir solo si es necesario, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas, conducir con precaución, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, no acercarse a cables, postes o carteles con electricidad, preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Mientras tanto, la alerta amarilla por lluvias y nevadas rige para las provincias de Neuquén y Río Negro, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros. Tampoco se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas de más elevadas. Respecto a la nieve se esperan valores acumulados de entre 10 y 20 centímetros pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación.

Finalmente, el alerta por frío extremo rige para las provincia de Santa Cruz, donde la temperatura mínima podría ubicarse en los -2°C.

El frío extremo persiste en la Patagonia

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este viernes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 13°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada. Además, se prevén vientos de hasta 12 kilómetros por hora.

Para el sábado se pronostica un marco de estabilidad en la temperatura: la mínima será la misma mientras que la máxima, respecto a la del viernes, ascenderá dos grados. El cielo se mantendrá encapotado toda la jornada.

Así estará el clima este viernes en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera una jornada con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 17°C. El cielo estará parcialmente nublado hasta la tarde y mayormente nublado durante la noche.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 19°C y 1°C en Catamarca; 23°C y 10°C en Chaco; 9°C y 4°C en Chubut; 20°C y 7°C en Córdoba; 23°C y 10°C en Corrientes; 19°C y 8°C en Entre Ríos; 25°C y 10°C en Formosa; 23°C y 5°C en Jujuy; 15°C y 6°C en La Pampa; 20°C y 6°C en La Rioja; y 15°C y 4°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 9°C en Misiones; 13°C y 5°C en Neuquén; 9°C y 6°C en Río Negro; 23°C y 2°C en Salta; 18°C y 3°C en San Juan; 18°C y 7°C en San Luis; 5°C y -2°C en Santa Cruz; 19°C y 8°C en Santa Fe; 23°C y 4°C en Santiago del Estero; 4°C y 0°C en Tierra del Fuego; y 21°C y 8°C en Tucumán.