Tras más de un siglo de historia, la Escuela Argentina Modelo se integra al Colegio Los Robles

La Escuela Argentina Modelo y el Colegio Los Robles anunciaron su integración institucional en un proceso que comenzará a implementarse de manera gradual y que, según lo previsto por ambas instituciones, se concretará plenamente a partir del ciclo lectivo del próximo año, según adelantaron a LA NACION. De este modo, dos establecimientos con una extensa trayectoria en la educación privada de la Ciudad de Buenos Aires pasarán a conformar un único proyecto educativo, que será liderado por el Colegio Los Robles.

La decisión fue el resultado de un proceso de análisis y planificación llevado adelante por las autoridades de ambas instituciones. De acuerdo con lo informado a este medio, el objetivo es unificar dos proyectos pedagógicos que comparten una misma tradición católica, una orientación centrada en la formación integral de los estudiantes y una propuesta educativa basada en valores comunes.

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Mientras avanza el proceso de integración, los alumnos de ambas escuelas finalizarán el ciclo lectivo 2026 con el esquema académico previsto para este año. Recién a partir del inicio de clases de 2027 comenzará la unificación de las sedes y de las comunidades educativas, según el cronograma definido por las instituciones.

El nuevo proyecto quedará bajo la conducción del Colegio Los Robles, que cuenta con sedes en la Ciudad de Buenos Aires y en Pilar y que, en los últimos años, consolidó un crecimiento sostenido dentro del ámbito de la educación privada. La institución señaló que la integración permitirá ampliar los recursos pedagógicos disponibles y fortalecer la propuesta educativa destinada a alumnos y familias.

La Escuela Argentina Modelo, por su parte, fue fundada en 1918 y acumula 108 años de trayectoria. A lo largo de más de un siglo desarrolló una identidad vinculada a la excelencia académica, la formación integral de sus estudiantes y un fuerte vínculo con las familias que forman parte de su comunidad educativa.

La Escuela Argentina Modelo inicia una nueva etapa al integrarse con el Colegio Los Robles Ricardo Pristupluk

Según explicaron ambas instituciones, la integración busca aprovechar las fortalezas de cada proyecto para conformar una propuesta común. Entre los aspectos destacados señalaron que ambas escuelas comparten una identidad institucional similar, una tradición católica y un compromiso con la formación humana, factores que consideraron centrales para avanzar con el proceso.

Las autoridades remarcaron a LA NACION que el trabajo de planificación ya comenzó y que durante los próximos meses continuará el diseño de la transición para garantizar el funcionamiento del nuevo proyecto educativo. En ese período se definirán los distintos aspectos vinculados con la integración de las sedes, las comunidades educativas y la organización institucional.

José Ordoñez, director general del Colegio Los Robles, sostuvo a este medio que la integración representa un nuevo paso para la institución y destacó el valor de la historia de la Escuela Argentina Modelo. “Esta unión nos permite seguir creciendo con la responsabilidad que implica honrar una historia de más de un siglo. Asumimos este paso con el compromiso de cuidar cada aspecto de la integración y de construir juntos una comunidad educativa aún más fuerte”, afirmó.

Durante lo que resta del año ambas instituciones continuarán funcionando de manera independiente mientras avanzan las tareas de organización. El proceso de integración se pondrá en marcha de forma efectiva con el comienzo del ciclo lectivo 2027, cuando se concrete la unificación prevista entre las sedes y los alumnos de ambos establecimientos.

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