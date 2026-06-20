Hay alerta amarilla por tormentas vientos y lluvias fuertes para este sábado 20 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por vientos y lluvias fuertes para este sábado 20 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá cuatro provincias afectadas y se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por vientos afectará las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Esos distritos serán afectados por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar hasta los 90.

Ante esta situación, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

La Patagonia será el área más afectada

Por otro lado, la alerta amarilla por lluvias fuertes rige para Tierra del Fuego. En esa provincia se presentarán lluvias persistentes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Además, esa área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 90.

Por esta situación, el ente meteorológico recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este sábado, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 6°C y los 14°C. La jornada estará mayormente nublada durante la mañana, con cielo un poco más despejado hacia el mediodía.

A partir de la tarde aumentarán las chances de mayor ventosidad. Para el domingo se prevé una leve suba de la temperatura, condiciones más estables y sin chaparrones.

Se viene un finde nublado en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con temperaturas de entre 10°C y 15°C. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, mientras que hacia el mediodía permanecerá nublado y se prevén lluvias aisladas durante la tarde y la noche. Además, se esperan vientos de hasta 19 kilómetros por hora.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 20°C y 5°C en Catamarca; 17°C y 13°C en Chaco; 12°C y 3°C en Chubut; 16°C y 10°C en Córdoba; 17°C y 13°C en Corrientes; 15°C y 9°C en Entre Ríos; 19°C y 15°C en Formosa; 18°C y 6°C en Jujuy; 12°C y 1°C en La Pampa; y 18°C y 5°C en La Rioja.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 15°C y 3°C en Mendoza; 17°C y 14°C en Misiones; 13°C y 5°C en Neuquén; 13°C y 3°C en Río Negro; 17°C y 5°C en Salta; 18°C y 2°C en San Juan; 17°C y 4°C en San Luis; 6°C y 0°C en Santa Cruz; 15°C y 9°C en Santa Fe; 18°C y 8°C en Santiago del Estero; 4°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 18°C y 7°C en Tucumán.