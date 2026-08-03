Hay alerta amarilla por tormentas y nevadas para este martes 4 de agosto: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles condiciones adversas en cinco provincias; en la Ciudad, la máxima será de 15°C
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y nevadas para este martes 4 de agosto. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá cinco provincias afectadas. Este nivel de advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
La alerta amarilla por tormentas regirá en Corrientes, Chaco y Formosa. El área será afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrán estar acompañados por ráfagas, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconseja cerrar puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
En tanto, habrá alerta amarilla por nevadas en el noroeste de Chubut y el oeste de Río Negro. En esas zonas se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de forma puntual. No se descarta que por momentos las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y también se prevé la ocurrencia de viento blanco.
Frente a este fenómeno, el organismo aconseja evitar salir y, en caso de hacerlo, circular con vehículos preparados para el hielo y la nieve. Además, recomienda revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.
El tiempo en CABA
Para este martes, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 15°C y una mínima de 12°C. Se prevé neblina durante la mañana, el mediodía y la noche, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado. Durante las primeras horas habrá un 10% de probabilidad de precipitaciones y, a lo largo de toda la jornada, se registrarán vientos de hasta 12 kilómetros por hora. El miércoles también habría neblina y para el jueves se esperan precipitaciones.
En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 15°C y la mínima, de 10°C. Al igual que en la Ciudad, se espera neblina durante la mañana, el mediodía y la noche, mientras que por la tarde estará mayormente nublado. Estas condiciones continuarán durante la mañana y el mediodía del miércoles. Para el jueves se pronostican tormentas durante toda la jornada.
En Córdoba, la temperatura se ubicará entre una máxima de 20°C y una mínima de 11°C; en Tucumán, alcanzará los 23°C y descenderá hasta los 17°C; en Santa Fe y Entre Ríos, los registros oscilarán entre 19°C y 14°C; en Jujuy, se prevén 24°C de máxima y 12°C de mínima; en Salta, 25°C y 13°C, respectivamente; en Misiones, 24°C y 17°C; y en La Rioja, 22°C y 13°C.
Por su parte, Santiago del Estero tendrá una máxima de 22°C y una mínima de 17°C; San Luis, de 21°C y 11°C; San Juan, de 20°C y 8°C; y Mendoza, de 17°C y 7°C. En la Patagonia, las temperaturas llegarán a 14°C y bajarán hasta los 6°C en Río Negro; se ubicarán entre 12°C y 2°C en Chubut; y alcanzarán una máxima de 4°C y una mínima de 2°C en Santa Cruz.
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