Hay alerta amarilla por tormentas y nevadas para este martes 4 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y nevadas para este martes 4 de agosto. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá cinco provincias afectadas. Este nivel de advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas regirá en Corrientes, Chaco y Formosa. El área será afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrán estar acompañados por ráfagas, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconseja cerrar puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 4 de agosto SMN

En tanto, habrá alerta amarilla por nevadas en el noroeste de Chubut y el oeste de Río Negro. En esas zonas se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de forma puntual. No se descarta que por momentos las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y también se prevé la ocurrencia de viento blanco.

Frente a este fenómeno, el organismo aconseja evitar salir y, en caso de hacerlo, circular con vehículos preparados para el hielo y la nieve. Además, recomienda revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.

El tiempo en CABA

Para este martes, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 15°C y una mínima de 12°C. Se prevé neblina durante la mañana, el mediodía y la noche, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado. Durante las primeras horas habrá un 10% de probabilidad de precipitaciones y, a lo largo de toda la jornada, se registrarán vientos de hasta 12 kilómetros por hora. El miércoles también habría neblina y para el jueves se esperan precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 15°C y la mínima, de 10°C. Al igual que en la Ciudad, se espera neblina durante la mañana, el mediodía y la noche, mientras que por la tarde estará mayormente nublado. Estas condiciones continuarán durante la mañana y el mediodía del miércoles. Para el jueves se pronostican tormentas durante toda la jornada.

En Córdoba, la temperatura se ubicará entre una máxima de 20°C y una mínima de 11°C; en Tucumán, alcanzará los 23°C y descenderá hasta los 17°C; en Santa Fe y Entre Ríos, los registros oscilarán entre 19°C y 14°C; en Jujuy, se prevén 24°C de máxima y 12°C de mínima; en Salta, 25°C y 13°C, respectivamente; en Misiones, 24°C y 17°C; y en La Rioja, 22°C y 13°C.

Por su parte, Santiago del Estero tendrá una máxima de 22°C y una mínima de 17°C; San Luis, de 21°C y 11°C; San Juan, de 20°C y 8°C; y Mendoza, de 17°C y 7°C. En la Patagonia, las temperaturas llegarán a 14°C y bajarán hasta los 6°C en Río Negro; se ubicarán entre 12°C y 2°C en Chubut; y alcanzarán una máxima de 4°C y una mínima de 2°C en Santa Cruz.