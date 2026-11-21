Tras un viernes soleado y agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este sábado 21 de noviembre hay alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda en nueve provincias. En la Ciudad y el conurbano bonaerense se avizora una continuidad de las temperaturas cálidas.

A partir del último informe del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas bajo alerta amarilla por tormentas son Misiones, Formosa, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Esos distritos se verán afectados por tormentas fuertes, algunas severas, que pueden estar acompañadas de abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. A su vez, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 milímetros.

Las provincias afectadas durante este sábado

A partir de esta situación, el ente meteorológico sugirió evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Finalmente, el alerta amarilla por nevadas corre para Mendoza, área que será afectada por chaparrones de nieve y algunas tormentas embebidas. Allí se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 10 centímetros, que pueden ser superados de forma local.

Por este cuadro, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió también el pronóstico del tiempo para este sábado en el AMBA, donde se esperan condiciones agradables y sin pronóstico de lluvias.

Tras un arranque del fin de semana soleado, el cielo estará nublado durante gran parte de la mañana. Se prevé una temperatura mínima de 17°C y ya desde el mediodía y con la aparición del sol, la máxima alcanzará los 27 grados en la Ciudad.

Así será el clima durante el finde en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre 18 grados y 28 grados de máxima. Al igual que en la Ciudad, no hay probabilidad de chaparrones, pero la humedad llegará al 89%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 18°C en Catamarca; 32°C y 23°C en Chaco; 14°C y 11°C en Chubut; 27°C y 16°C en Córdoba; 31°C y 22°C en Corrientes; 29°C y 19°C en Entre Ríos; 34°C y 23°C en Formosa; 30°C y 17°C en Jujuy; 27°C y 14°C en La Pampa.

Por otro lado, en La Rioja las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 18°C; 26°C y 16°C en Mendoza; 28°C y 22°C en Misiones; 25°C y 14°C en Neuquén; 18°C y 13°C en Río Negro; 28°C y 18°C en Salta; 30°C y 15°C en San Juan; 28°C y 13°C en San Luis; 18°C y 5°C en Santa Cruz; 29°C y 18°C en Santa Fe; 31°C y 20°C en Santiago del Estero; 16°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 29°C y 19°C en Tucumán.