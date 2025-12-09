Hay alerta amarilla por tormentas y viento para este martes 9 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y viento para este martes 9 de diciembre. Según informó el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, 11 provincias estarán alcanzadas por los avisos que anticipan posibles fenómenos con “capacidad de daño” y que pueden generar interrupciones momentáneas de actividades.

El SMN indicó que la alerta amarilla por tormenta regirá en Misiones, el este de Corrientes, el noreste de Entre Ríos, el noroeste de San Luis, Mendoza, el este y sur de La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. El organismo señaló que en estas zonas pueden registrarse tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de superarse en forma localizada.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 9 de diciembre SMN

A la vez, rige alerta amarilla por viento en el sudeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz. En estas áreas se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda, ante tormentas, evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros, además de desconectar electrodomésticos si ingresa agua. También señala la importancia de cerrar puertas y ventanas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. En caso de estar al aire libre, se aconseja buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Para los eventos de viento intenso, el organismo recomienda evitar traslados, retirar o asegurar elementos livianos en balcones o patios, cerrar y alejarse de puertas y ventanas y no permanecer bajo marquesinas, carteles, árboles o postes. También se solicita extremar la precaución al conducir.

El clima en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, el SMN anticipa una jornada con temperatura mínima de 20°C y máxima de 23°C. La mañana comenzará nublada y, entre el mediodía y la tarde, se esperan chaparrones. Por la noche el cielo permanecerá mayormente cubierto y se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Para los días siguientes, se proyecta una mejora en las condiciones y un ascenso gradual de las temperaturas.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se prevé un escenario similar, con una mínima de 18°C y una máxima de 23°C. La mañana será nublada y, hacia el mediodía y la tarde, se registrarán chaparrones con una probabilidad de precipitación del 40%. La noche volverá a presentarse mayormente nublada y se espera un aumento paulatino de la temperatura hasta el sábado.

En el resto del país, las condiciones serán variadas. Se anticipa una máxima de 27°C y una mínima de 15°C en Córdoba; 29°C y 18°C en Tucumán; 26°C y 18°C en Santa Fe; y 26°C y 18°C en Entre Ríos. En el norte, Jujuy registrará valores entre 16°C y 30°C, mientras que Salta oscilará entre 16°C y 29°C. En Misiones se prevé una máxima de 25°C y una mínima de 21°C.

Por su parte, La Rioja alcanzará 31°C con un piso de 18°C, Santiago del Estero trepará hasta 33°C con mínima de 17°C, San Luis llegará a 31°C con 19°C de mínima y San Juan prevé entre 19°C y 29°C. Mendoza tendrá temperaturas entre 19°C y 27°C; Río Negro entre 18°C y 31°C; Chubut entre 23°C y 30°C; y Santa Cruz registrará una máxima de 17°C y una mínima de 12°C.