Hay alerta amarilla por tormentas y viento zonda para este lunes 22 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, vientos y viento zonda para este lunes 22 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá ocho provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas regirá en Misiones, el noroeste de Corrientes y el este de Formosa. Según el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

A su vez, la alerta amarilla por vientos alcanzará el noroeste de La Rioja, el oeste de Catamarca, un sector del oeste de Tucumán, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy. El organismo indicó que el área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 22 de junio SMN

Al mismo tiempo, rige una alerta amarilla por viento zonda para el centro de Salta y el centro de Jujuy. De acuerdo con el parte oficial, el área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Frente a la alerta por tormentas, el SMN recomienda evitar salir durante el fenómeno, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. Además, aconseja desconectar los electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda y buscar refugio en edificios, casas o vehículos cerrados en caso de encontrarse al aire libre.

Ante la alerta por vientos, el organismo sugiere evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También sugiere no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y extremar las precauciones al conducir.

Por otra parte, frente a la alerta amarilla por viento zonda, el SMN aconseja permanecer en lugares seguros mientras dure el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de polvo y aire caliente y asegurar objetos que puedan desplazarse por la acción del viento. Asimismo, recomienda conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger ojos y vías respiratorias del polvo y evitar encender fuego.

El tiempo en CABA

Para el comienzo de la semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 8°C y los 13°C. Se prevé que el cielo esté mayormente nublado durante la mañana, parcialmente nublado al mediodía y nuevamente mayormente nublado por la tarde y la noche. Además, por la tarde podrían registrarse precipitaciones con una probabilidad del 10%. El martes se espera un leve descenso de la temperatura y condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se esperan mínimas de 5°C y máximas de 12°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado durante el mediodía y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Durante gran parte de la jornada se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora, mientras que para la mañana del martes se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para el resto de la semana no se esperan precipitaciones.

En Córdoba se prevén temperaturas de entre 4°C y 14°C; en Tucumán, de entre 5°C y 14°C; en Santa Fe, de entre 6°C y 15°C; en Entre Ríos, de entre 6°C y 15°C; en Jujuy, de entre 3°C y 11°C; en Salta, de entre 2°C y 11°C; y en Misiones, de entre 7°C y 20°C.

En La Rioja se esperan temperaturas de entre 2°C y 14°C; en Santiago del Estero, de entre 6°C y 16°C; en San Luis, de entre -1°C y 11°C; en San Juan, de entre 1°C y 10°C; en Mendoza, de entre 1°C y 10°C; en Río Negro, de entre 4°C y 10°C; en Chubut, de entre 2°C y 10°C; y en Santa Cruz, de entre 1°C y 6°C.