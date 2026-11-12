Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este jueves 12 de noviembre: las provincias afectadas

Después de una serie de días con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que para este jueves 12 de noviembre se prevé una jornada similar. Sin embargo, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para distintas regiones del país, lo que implica que podrían aparecer fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la advertencia por tormentas rige en Salta, Jujuy, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y Chubut, donde se esperan lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo y ráfagas fuertes. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, que pueden ser superados localmente.

Ante este escenario, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, además de buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

Mapa de alertas para este jueves 12 de noviembre

Por otra parte, el aviso por vientos fuertes rige en Río Negro y el sur de Buenos Aires. En estos casos, se anticipan velocidades de entre 40 y 80 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90.

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos, y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También aconsejó no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre los 21°C de mínima y los 30°C de máxima, un poco más alto que durante los últimos días. Será una jornada ventosa, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y el cielo estará parcialmente nublado.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense, las condiciones serán similares, con una jornada nublada y temperaturas que irán de los 19°C a los 27°C. A su vez, la humedad será del 86%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 38°C y 24°C en Catamarca; 35°C y 24°C en Chaco; 16°C y 11°C en Chubut; 34°C y 20°C en Córdoba; 34°C y 23°C en Corrientes; 33°C y 22°C en Entre Ríos; 35°C y 24°C en Formosa; y 30°C y 17°C en Jujuy.

Por otro lado, en La Pampa las temperaturas se mantendrán entre 35°C y 17°C; 38°C y 23°C en La Rioja; 34°C y 20°C en Mendoza; 33°C y 22°C en Misiones; 31°C y 18°C en Neuquén; 25°C y 14°C en Río Negro; 32°C y 20°C en Salta; 38°C y 19°C en San Juan; 36°C y 21°C en San Luis; 16°C y 4°C en Santa Cruz; 33°C y 23°C en Santa Fe; 39°C y 22°C en Santiago del Estero; 14°C y 4°C en Tierra del Fuego; y 36°C y 21°C en Tucumán.