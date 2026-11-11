A qué hora se va el papa León XIV de la Argentina y cómo sigue su gira por Latinoamérica

El viaje apostólico del papa León XIV por suelo argentino llega a su fin este miércoles 11 de noviembre. Tras una intensa agenda de actividades y multitudinarios encuentros con la fe popular, el Pontífice cerrará su recorrido en el país para continuar con su gira latinoamericana rumbo a Perú.

El Papa León XIV continuará su gira por Lima, Perú Sebastián Salguero

¿A qué hora se va el Papa de la Argentina?

La partida definitiva de León XIV está programada para las 14:00 horas, momento en que despegará en avión desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, con destino a la ciudad de Lima.

Previo a su despegue, la actividad oficial en la estación aérea comenzará media hora antes:

13:30 h: Se llevará a cabo la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto de Ezeiza con la presencia de autoridades eclesiásticas y gubernamentales.

Se llevará a cabo la en el Aeropuerto de Ezeiza con la presencia de autoridades eclesiásticas y gubernamentales. 14:00 h: Salida del vuelo del Pontífice hacia la capital peruana.

La agenda previa del miércoles 11

Antes de abordar el avión que lo llevará fuera del país, el Santo Padre completará dos compromisos centrales en las primeras horas de la jornada:

08:00 h (Buenos Aires): Visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (cárcel de Villa Devoto).

Visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (cárcel de Villa Devoto). 10:00 h (Luján): Celebración de la Santa Misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que representará su último acto masivo y litúrgico con los fieles argentinos.

El Papa León XIV terminará su gira este miércoles 11 de noviembre: partirá hacia Perú Sebastián Salguero

Finalizada la misa en la villa patronal, el Santo Padre emprenderá el traslado directo hacia el predio de Ezeiza para completar el protocolo de despedida y levantar vuelo a las 14:00.

Cómo serán las primeras horas del Papa en Perú

El primer día del papa León XIV en Perú se desarrollará íntegramente durante la tarde del miércoles 11 de noviembre.

La jornada comenzará a las 17:30 horas con su llegada a la Base Aérea del Callao para la bienvenida oficial, tras lo cual se trasladará al Palacio de Gobierno, donde a las 18:15 se realizará la ceremonia de bienvenida y, a las 18:45, sostendrá una visita a la Presidente de la República.

El itinerario del primer día culminará a las 19:45 en el Gran Teatro Nacional con el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, momento en el que el Santo Padre pronunciará su discurso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.