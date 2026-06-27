Hay alerta amarilla por viento y tormentas para este sábado 27 de junio: las provincias afectadas

En una mañana fresca para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado 27 de junio una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes, que alcanzan a seis provincias, donde se espera la presencia de posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó que la alerta amarilla por vientos abarca la zona costera de las provincias de Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El mapa de alertas del SMN para este sábado

El organismo nacional indicó que en las áreas afectadas se esperan vientos con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, lo que puede provocar reducción de la visibilidad.

Por esta circunstancia, el ente meteorológico recomienda: evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para las provincias de Formosa y Misiones, donde se prevén precipitaciones de variada intensidad, acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas fuertes. Asimismo, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

En esta región, el SMN también recomienda evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. Además aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en edificios, viviendas o vehículos cerrados en caso de encontrarse al aire libre.

El tiempo en el AMBA

En tanto el organismo nacional emitió el pronóstico para este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde las condiciones se mantendrán estables en comparación con las jornadas previas, con un panorama frío por la mañana, aunque más agradable hacia la tarde.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad

La temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. Se prevé que el cielo esté mayormente nublado durante todo el día, pero se descarta por completo la probabilidad de lluvias.

Por su parte, el reporte para la provincia de Buenos Aires este sábado anticipa un panorama bastante similar, sintiéndose un marcado descenso térmico en las primeras horas del día.

De acuerdo con los datos del organismo, el termómetro en la región registrará una temperatura mínima de 5°C y una máxima que trepará hasta los 15°C. Se espera la presencia de neblinas matinales, dando paso luego a un cielo parcialmente nublado durante la tarde.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán 20°C y 4°C en Catamarca; 20°C y 6°C en Chaco; 10°C y 3°C en Chubut; 19°C y 3°C en Córdoba; 19°C y 7°C en Corrientes; 17°C y 5°C en Entre Ríos; 20°C y 11°C en Formosa; 18°C y 3°C en Jujuy; 14°C y 3°C en La Pampa; 18°C y 8°C en La Rioja; y 14°C y 5°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas máximas y mínimas se mantendrán en 21°C y 10°C; 13°C y 4°C en Neuquén; 13°C y 4°C en Río Negro; 17°C y 0°C en Salta; 15°C y 1°C en San Juan; 16°C y 4°C en San Luis; 5°C y 0°C en Santa Cruz; 18°C y 2°C en Santa Fe; 20°C y 2°C en Santiago del Estero; 6°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 19°C y 6°C en Tucumán.