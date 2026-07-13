Hay alerta amarilla por lluvias y viento Zonda para este martes 14 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y viento Zonda para este martes 14 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá tres provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por lluvias regirá en el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén. Según el SMN, el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, que podrán ser superados de manera puntual. En las zonas de mayor elevación no se descarta la probabilidad de precipitaciones en forma de nieve o de lluvia y nieve mezclada.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 14 de julio SMN

Frente a este escenario, el organismo recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por viento Zonda para el sur de Mendoza. El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Rige una alerta amarilla por lluvias en dos provincias argentinas Ricardo Pristupluk

Ante estas condiciones, el organismo aconseja evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, no refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios, conducir con precaución, hidratarse y proteger los ojos y la nariz del polvo, además de no encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este martes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 16°C. Se prevé que el cielo permanezca parcialmente nublado durante toda la jornada y que, desde la mañana hasta la tarde inclusive, se registren vientos de hasta 22 kilómetros por hora. El miércoles se espera una leve suba de la temperatura y, para el resto de la semana, se pronostican condiciones estables, con excepción del viernes durante la primera mitad de la jornada.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires también se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una mínima de 5°C y una máxima de 16°C. Además, se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora y, para la tarde del miércoles, hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país. Se esperan temperaturas de entre 7°C y 22°C en Córdoba, de entre 7°C y 22°C en Tucumán, de entre 7°C y 20°C en Santa Fe, de entre 7°C y 20°C en Entre Ríos, de entre 6°C y 20°C en Jujuy, de entre 7°C y 20°C en Salta, de entre 5°C y 21°C en Misiones y de entre 6°C y 22°C en La Rioja.

Asimismo, se pronostican temperaturas de entre 7°C y 24°C en Santiago del Estero, de entre 6°C y 20°C en San Luis, de entre 2°C y 17°C en San Juan, de entre 4°C y 17°C en Mendoza, de entre 9°C y 14°C en Río Negro, de entre 6°C y 15°C en Chubut y de entre 0°C y 3°C en Santa Cruz.