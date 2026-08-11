Hay alerta naranja y amarilla por nevadas y frío extremo para este martes 11 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por nevadas y frío extremo para este martes 11 de agosto. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 12 provincias afectadas. El nivel naranja implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por nevadas regirá en el oeste de La Rioja. Según el SMN, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad y por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada de entre 40 y 70 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible viento blanco.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 11 de agosto SMN

A su vez, habrá alerta amarilla por nevadas en el oeste de Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan; el noroeste de Mendoza; Neuquén; y el oeste de Río Negro. En esas zonas se esperan nevadas persistentes y valores de nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de manera puntual. También se prevén vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible viento blanco.

Frente a las alertas por nevadas, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible. En caso de circular, se aconseja hacerlo con vehículos preparados para el hielo y la nieve y llevar una pala. También se deben revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y contar con alimentos no perecederos, agua potable, el celular cargado y un kit de emergencia.

En ocho provincias rige una alerta por frío extremo SMN

Por otro lado, la alerta amarilla por frío extremo afectará a la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Córdoba y Tucumán, además del sur de Mendoza, el noroeste de Neuquén y el centro de Catamarca. Según el SMN, este nivel implica temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Ante el frío extremo, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada en exteriores y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También recomienda mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar abundante líquido y no consumir bebidas alcohólicas. Si una persona se ve afectada por el frío, no debe automedicarse y tiene que consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este martes, el SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 12°C y la mínima, de 7°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada. Para el miércoles se pronostican lluvias aisladas por la tarde, con hasta un 70% de probabilidad de precipitaciones. Por la noche, además, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 11°C y la mínima, de 4°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante este martes. Para el miércoles también se prevén lluvias aisladas, mientras que durante el resto de la semana no se esperan nuevas precipitaciones y las condiciones se mantendrán estables.

En tanto, en Córdoba se espera una máxima de 12°C y una mínima de 2°C; en Tucumán, de 16°C y 5°C; en Santa Fe, de 12°C y 5°C; y en Entre Ríos, de 12°C y 5°C. En Jujuy, las temperaturas oscilarán entre 12°C y 4°C; en Salta, entre 14°C y 2°C; en Misiones, entre 16°C y 10°C; y en La Rioja, entre 15°C y 5°C.

Por su parte, Santiago del Estero tendrá una máxima de 17°C y una mínima de 8°C; San Luis, de 15°C y 1°C; San Juan, de 13°C y 0°C; y Mendoza, de 11°C y 2°C. En Río Negro se prevé una máxima de 11°C y una mínima de -2°C; en Chubut, de 10°C y 0°C; y en Santa Cruz, de 5°C y -1°C.