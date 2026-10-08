Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este jueves 8 de octubre: las provincias afectadas

Tras una jornada de miércoles con intensa lluvia en la que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se registraron valores acumulados de agua muy altos y graves inundaciones en algunos puntos. Para este jueves 8 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que continuarán las precipitaciones, aunque en menor medida. Sin embargo, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos para distintos sectores del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas -donde rige el aviso naranja- son Corrientes, Misiones, Santa Fe y Chaco. En estas áreas podrían aparecer abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

A su vez, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 100 milímetros, con los mayores registros sobre la provincia de Corrientes, donde podrían ser superados de forma puntual.

Asimismo, la alerta amarilla por tormentas alcanza a las zonas restantes de esas provincias y, además, a Formosa, Santiago del Estero y Córdoba. En estos casos, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros.

El mapa de alertas para este jueves 8 de octubre

Por otra parte, el SMN publicó una advertencia amarilla por lluvias intensas para Buenos Aires -en el este-, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, que pueden ser superados de manera local, y en las zonas más altas de la cordillera no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve.

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otro lado, el organismo informó que Jujuy, Salta, La Rioja y Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes. Según indicó, las áreas pueden ser afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 100.

El tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorólogo emitió el pronóstico para este miércoles en el AMBA y señaló que, en la Ciudad, mínima parte de los en 14°C y la máxima alcanzaría los 18°C. Al igual que el miércoles, será una jornada con probabilidades de precipitaciones, ya que se anticipan lloviznas para la tarde.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la máxima será de 18°C y la mínima parte en los 14°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan lluvias durante la tarde, y la humedad será del 99%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 16°C en Catamarca; 25°C y 20°C en Chaco; 10°C y 7°C en Chubut; 20°C y 14°C en Córdoba; 25°C y 20°C en Corrientes; 21°C y 15°C en Entre Ríos; 28°C y 22°C en Formosa; 22°C y 15°C en Jujuy; 13°C y 9°C en La Pampa; 20°C y 15°C en La Rioja; y 15°C y 10°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 21°C en Misiones; 9°C y 7°C en Neuquén; 11°C y 7°C en Río Negro; 21°C y 15°C en Salta; 19°C y 12°C en San Juan; 15°C y 11°C en San Luis; 16°C y 5°C en Santa Cruz; 21°C y 15°C en Santa Fe; 23°C y 19°C en Santiago del Estero; 14°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 16°C en Tucumán.