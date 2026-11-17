Después de una seguidilla de días estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este martes 17 de noviembre se esperan precipitaciones y, además, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos Zonda para distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por el aviso naranja por tormentas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero, donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Estas áreas pueden ser afectadas por tormentas fuertes, algunas severas, que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. A su vez, se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 milímetros en todo el periodo de alerta.

Mapa de alertas para este martes 17 de noviembre

Asimismo, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas para las zonas restantes de esas provincias, la mitad de norte de Buenos Aires -incluida la Ciudad-, Mendoza, San Luis, Misiones, Formosa, Chaco y Tucumán. En estos casos, los valores de precipitación acumulada rondarán entre 30 y 70 milímetros.

Ante estos fenómenos, el SMN recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas. También aconsejó alejarse de puertas y ventanas, evitar calles anegadas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Por otra parte, el organismo publicó una advertencia amarilla por vientos Zonda para San Juan, donde se estiman velocidades aproximadas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. También señaló que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por último, una alerta amarilla por lluvias intensas alcanza a Chubut y Río Negro. En estas provincias se anticipan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros y no se descartan algunas tormentas de forma aislada.

El tiempo en el AMBA

El SMN emitió también el pronóstico para este martes en el AMBA, donde, tras varios días con condiciones favorables, esta semana comenzó con inestabilidad. En este caso pronosticó una temperatura mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. Se prevén tormentas para la mañana y chaparrones por la tarde.

El pronóstico completo para la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, se anticipó una mínima fue de 17°C y una máxima de 17°C. Al igual que en la Ciudad, habrá tormentas por la mañana y chaparrones por la tarde. Además, la humedad será del 97%.

En Córdoba, se prevén una mínima de 18°C y una máxima de 27°C; en Tucumán, temperaturas de entre 19°C y 29°C; en Santa Fe, registros que irán de 19°C a 29°C; y en Entre Ríos, valores de entre 19°C y 29°C. En Jujuy, la temperatura oscilará entre 17°C y 30°C; en Salta, entre 18°C y 28°C; en Misiones, entre 22°C y 28°C; y en La Rioja, se esperan una mínima de 18°C y una máxima de 28°C.

En Santiago del Estero, las temperaturas se ubicarán entre 20°C y 31°C; en San Luis, entre 13°C y 28°C; y en San Juan, entre 15°C y 30°C. En Mendoza, se pronostican una mínima de 14°C y una máxima de 25°C; en Río Negro, valores de entre 13°C y 18°C; en Chubut, registros que irán de 11°C a 16°C; y en Santa Cruz, temperaturas de entre 7°C y 18°C.