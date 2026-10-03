Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y viento para este domingo 4 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, nevadas y viento fuerte para este domingo 4 de octubre. Este nivel de advertencias implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el organismo, la alerta naranja por tormentas se prevé para el extremo este de la provincia de Misiones. Dicha zona será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. También podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Las provincias afectadas en la jornada dominical

Por otro lado, para el mismo fenómeno, pero en un nivel amarillo, se encuentra bajo alerta la provincia de Formosa, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Asimismo, la alerta amarilla por vientos fuertes rige en Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. En esos distritos se esperan ráfagas del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con vientos que pueden superar los 100.

Debido a este escenario, el ente meteorológico sugirió evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Finalmente, una alerta naranja por nevadas corre para el sector montañoso de Chubut: en ese punto se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

La alerta amarilla por nevadas también se mantiene vigente para la misma geografía de las provincias de Río Negro, San Juan y La Rioja.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN indicó que la mínima será de 10°C y la máxima de 21°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y durante toda la jornada habrá vientos de hasta 35 kilómetros por hora, aunque no se esperan precipitaciones.

Así estará el clima en la Ciudad

Para este lunes se prevé que la temperatura se mantenga entre los 15°C y 22°C, en una jornada nublada, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora y sin probabilidad de chaparrones.

En la provincia de Buenos Aires, habrá una máxima de 18°C y una mínima de 14°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente despejado al mediodía, y algo nublado durante la tarde y la noche. Los chaparrones se harán presente en el extremo oeste del territorio bonaerense, aunque de forma aislada e intermitente.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 15°C en Catamarca; 25°C y 13°C en Chaco; 16°C y 6°C en Chubut; 24°C y 11°C en Córdoba; 25°C y 12°C en Corrientes; 22°C y 8°C en Entre Ríos; 26°C y 12°C en Formosa; 20°C y 13°C en Jujuy; 19°C y 7°C en La Pampa; 27°C y 10°C en La Rioja; y 25°C y 9°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 12°C; 20°C y 10°C en Neuquén; 16°C y 6°C en Río Negro; 20°C y 12°C en Salta; 31°C y 8°C en San Juan; 25°C y 11°C en San Luis; 8°C y 4°C en Santa Cruz; 22°C y 10°C en Santa Fe; 26°C y 14°C en Santiago del Estero; 9°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 12°C en Tucumán.