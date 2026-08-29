Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos para este sábado 29 de agosto: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles condiciones adversas en distintas regiones del país; en la Ciudad, la máxima será de 17°C
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, nevadas y vientos fuertes para este sábado 29 de agosto. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos peligrosos en algunos sectores del país.
La alerta naranja por vientos fuertes afectará a parte de Catamarca y La Rioja. El fenómeno tendrá velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.
Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad. Además, en el caso de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Neuquén y Río Negro la intensidad de las ráfagas será menor, por lo que se emitió una alerta de nivel amarillo.
Ante ambas previsiones, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.
Por otro lado, una alerta amarilla por nevadas alcanzará el cordón cordillerano de Río Negro y Neuquén. En estas zonas, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros. Se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.
Frente a esta alerta, el organismo recomienda salir solo si es imprescindible y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. Además, aconseja revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos, agua potable, mantas, linternas y medicamentos.
Mientras tanto, la alerta amarilla por viento Zonda regirá en La Rioja, San Juan, Catamarca y Tucumán, donde se esperan velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90. El fenómeno también puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de baja humedad relativa.
Finalmente, la alerta amarilla por tormentas afectará el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, Corrientes y Misiones, distritos que se verán afectados por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.
Ante estas advertencias por lluvias, el organismo recomienda salir solo si es necesario, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y no entrar en calles anegadas. También aconseja cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.
El tiempo en el AMBA
Para este sábado, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires habrá una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 18°C. Se espera una leve neblina durante la mañana y un cielo mayormente nublado pero con sol durante la tarde.
En la provincia de Buenos Aires, la mínima también será de 12°C y la máxima alcanzará los 19°C. El organismo anticipó que el cielo estará despejado y con condiciones agradables durante la mayoría de la jornada. Para el cordón sur se esperan chaparrones y no se descarta la actividad eléctrica.
En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 12°C en Catamarca; 26°C y 20°C en Chaco; 18°C y 8°C en Chubut; 20°C y 5°C en Córdoba; 26°C y 20°C en Corrientes; 20°C y 11°C en Entre Ríos; 32°C y 23°C en Formosa; 26°C y 12°C en Jujuy; 19°C y 8°C en La Pampa; 23°C y 13°C en La Rioja; 17°C y 5°C en Mendoza.
Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 32°C y 23°C en Misiones; 17°C y 9°C en Neuquén; 17°C y 5°C en Río Negro; 24°C y 11°C en Salta; 21°C y 6°C en San Juan; 19°C y 10°C en San Luis; 7°C y 0°C en Santa Cruz; 20°C y 12°C en Santa Fe; 24°C y 15°C en Santiago del Estero; 5°C y 0°C en Tierra del Fuego; y 20°C y 13°C en Tucumán.
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