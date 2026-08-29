Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos para este sábado 29 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, nevadas y vientos fuertes para este sábado 29 de agosto. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos peligrosos en algunos sectores del país.

La alerta naranja por vientos fuertes afectará a parte de Catamarca y La Rioja. El fenómeno tendrá velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad. Además, en el caso de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Neuquén y Río Negro la intensidad de las ráfagas será menor, por lo que se emitió una alerta de nivel amarillo.

Las regiones afectadas

Ante ambas previsiones, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Por otro lado, una alerta amarilla por nevadas alcanzará el cordón cordillerano de Río Negro y Neuquén. En estas zonas, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros. Se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.

Frente a esta alerta, el organismo recomienda salir solo si es imprescindible y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. Además, aconseja revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos, agua potable, mantas, linternas y medicamentos.

Mientras tanto, la alerta amarilla por viento Zonda regirá en La Rioja, San Juan, Catamarca y Tucumán, donde se esperan velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90. El fenómeno también puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de baja humedad relativa.

Al sur bonaerense se prevén intensos chaparrones Fabián Marelli

Finalmente, la alerta amarilla por tormentas afectará el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, Corrientes y Misiones, distritos que se verán afectados por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Ante estas advertencias por lluvias, el organismo recomienda salir solo si es necesario, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y no entrar en calles anegadas. También aconseja cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

El tiempo en el AMBA

Para este sábado, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires habrá una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 18°C. Se espera una leve neblina durante la mañana y un cielo mayormente nublado pero con sol durante la tarde.

Durante el finde el sol prevalecerá en el AMBA

En la provincia de Buenos Aires, la mínima también será de 12°C y la máxima alcanzará los 19°C. El organismo anticipó que el cielo estará despejado y con condiciones agradables durante la mayoría de la jornada. Para el cordón sur se esperan chaparrones y no se descarta la actividad eléctrica.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 12°C en Catamarca; 26°C y 20°C en Chaco; 18°C y 8°C en Chubut; 20°C y 5°C en Córdoba; 26°C y 20°C en Corrientes; 20°C y 11°C en Entre Ríos; 32°C y 23°C en Formosa; 26°C y 12°C en Jujuy; 19°C y 8°C en La Pampa; 23°C y 13°C en La Rioja; 17°C y 5°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 32°C y 23°C en Misiones; 17°C y 9°C en Neuquén; 17°C y 5°C en Río Negro; 24°C y 11°C en Salta; 21°C y 6°C en San Juan; 19°C y 10°C en San Luis; 7°C y 0°C en Santa Cruz; 20°C y 12°C en Santa Fe; 24°C y 15°C en Santiago del Estero; 5°C y 0°C en Tierra del Fuego; y 20°C y 13°C en Tucumán.