Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y Zonda para este sábado 19 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, nevadas y Zonda para este sábado 19 de septiembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar temperaturas “muy peligrosas” en algunos sectores.

La alerta naranja por tormentas rige para las provincias de Misiones, Corrientes y Chaco. Esos distritos serán afectados por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, pudiendo ser superados.

Las provincias bajo alerta

Asimismo, por la misma advertencia pero de nivel amarillo se mantienen activos los alertas para esas mismas provincias, sumadas Formosa, Entre Ríos y Santa Fe.

A partir de esta situación, el SMN recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, alejarse de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas, retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento, preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por otro lado, la alerta amarilla por Zonda está vigente para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. Esas localidades pueden verse afectadas con vientos de velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Ante este panorama, el ente meteorológico sugirió evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, no encender fuego.

Finalmente, la alerta amarilla por nevadas se mantiene activa en San Juan, Mendoza y Neuquén. En esas provincias la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros. Se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.

Frente a esta alerta, el organismo recomienda salir solo si es imprescindible y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. Además, aconseja revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos, agua potable, mantas, linternas y medicamentos.

El tiempo en el AMBA

Para este sábado, el SMN indicó que la mínima será de 16°C y la máxima de 24°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará nublado durante la mañana y durante toda la jornada habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora, aunque no se espera precipitaciones.

Así estará el clima en la Ciudad las próximas jornadas

Para el domingo se prevé que la temperatura se mantenga entre los 14°C y 25°C. Se espera una jornada nublada, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora y la probabilidad de tormentas con actividad eléctrica asciende al 40%.

En la provincia de Buenos Aires, habrá una máxima de 18°C y una mínima de 14°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente despejado al mediodía, y algo nublado durante la tarde y la noche.

En tanto, en el resto del país las temperaturas máximas y mínimas serán de 25°C y 14°C en Catamarca; 26°C y 17°C en Chaco; 22°C y 8°C en Chubut; 25°C y 15°C en Córdoba; 26°C y 17°C en Corrientes; 24°C y 11°C en Entre Ríos; 25°C y 18°C en Formosa; 22°C y 9°C en Jujuy; 28°C y 14°C en La Pampa; 25°C y 12°C en La Rioja; y 24°C y 11°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 17°C; 27°C y 6°C en Neuquén; 25°C y 5°C en Río Negro; 23°C y 11°C en Salta; 27°C y 11°C en San Juan; 25°C y 13°C en San Luis; 11°C y 4°C en Santa Cruz; 25°C y 13°C en Santa Fe; 28°C y 17°C en Santiago del Estero; 8°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 14°C en Tucumán.