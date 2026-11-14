Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este sábado 14 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja y amarilla por tormentas para este sábado 14 de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 16 provincias afectadas por estos fenómenos. El nivel naranja implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las zonas bajo alerta naranja por tormentas serán el norte de Córdoba, Santa Fe, el sudeste de Chaco, el oeste de Corrientes, el oeste de La Rioja, el oeste de San Juan y el norte de San Luis. En estas áreas se esperan tormentas fuertes, algunas severas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden exceder los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 80 y 120 milímetros, aunque podrán ser superados de manera puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este sábado 14 de noviembre SMN

A su vez, la alerta amarilla por tormentas regirá en el este de la provincia de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, el centro de Santa Fe, el este de Corrientes, Misiones, Formosa, el centro de Chaco, el norte de Santiago del Estero, una zona del este de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Allí se prevén lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Los acumulados previstos serán de entre 15 y 40 milímetros, con posibles registros superiores de forma local.

Frente a los fenómenos de mayor intensidad, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas. También aconseja alejarse de zonas inundables, no ingresar en calles anegadas y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

Para las demás zonas alcanzadas por las tormentas, el organismo sugiere evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Además, recomienda retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantenerse lejos de puertas y ventanas y buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

El tiempo en CABA

Para este sábado, el SMN anticipó una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 21°C en la ciudad de Buenos Aires. Durante la mañana se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitaciones del 70%, mientras que al mediodía se prevén chaparrones. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y habrá ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora; por la noche, estará parcialmente nublado. El domingo se registraría una leve baja de la temperatura.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico contempla una máxima de 26°C y una mínima de 17°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan tormentas por la mañana, chaparrones al mediodía, cielo mayormente nublado durante la tarde y parcialmente nublado por la noche. Para los días siguientes no se prevén nuevas precipitaciones.

En Córdoba, se esperan una mínima de 20°C y una máxima de 28°C; en Tucumán, las temperaturas oscilarán entre 24°C y 30°C; en Santa Fe, irán de 23°C a 28°C; y en Entre Ríos, se ubicarán entre 21°C y 28°C. En Jujuy, el termómetro marcará entre 22°C y 31°C; en Salta, entre 21°C y 31°C; en Misiones, entre 21°C y 32°C; y en La Rioja, los registros partirán de 24°C y alcanzarán los 31°C.

En Santiago del Estero, se prevén una mínima de 23°C y una máxima de 29°C; en San Luis, las temperaturas variarán entre 20°C y 28°C; en San Juan, entre 20°C y 27°C; y en Mendoza, entre 19°C y 25°C. En Río Negro, se esperan registros de entre 12°C y 18°C; en Chubut, de entre 9°C y 21°C; y en Santa Cruz, de entre 8°C y 22°C.