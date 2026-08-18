Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos y nevadas para este martes 18 de agosto: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que se registró un marcado descenso en las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este martes 18 de agosto continuarán las condiciones adversas y emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por frío extremo, tormentas, vientos fuertes y nevadas para distintas provincias.

Según el parte, las zona afectada por tormentas es el centro de Entre Ríos —con un aviso de nivel naranja—, donde se esperan lluvias intermitentes de variada intensidad y algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 milímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras tanto, el alerta amarilla por la misma condición rige para el extremo sur de Entre Ríos y Corrientes, y el norte de Santa Fe. Allí, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Las provincias afectadas

Considerando estas previsiones, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otro lado, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Catamarca, San Juan, La Rioja, Salta, Jujuy y Tierra del Fuego, en donde se prevén velocidades aproximadas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 120.

Ante esta situación, el ente recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

En adición, el alerta amarilla por nevadas está vigente para el sector cordillerano de Santa Cruz, donde se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve o lluvia en las zonas mas bajas.

Para este cuadro, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El frío, presente en Cuyo

Por último, el alerta amarillo por frio extremo corre para Neuquén y Mendoza. Allí se registrarán temperaturas que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud.

Ante estas gélidas temperaturas, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada en exteriores y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y tomar abundante líquido.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde las condiciones se mantendrán inestables y con un leve aumento en las temperaturas. Durante la mañana la probabilidad de lluvias asciende al 40%.

Habrá un repunte térmico en la Ciudad

El SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 18 grados, mientras que la mínima fue de 12°C en las primeras horas de la mañana. El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada, y durante la mañana y la tarde se esperan lluvias aisladas, con hasta un 40% de probabilidades.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la máxima será de 17°C y la mínima, de 10°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará nublado y las condiciones adversas permanecerán a lo largo de los días.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 9°C en Catamarca; 18°C y 12°C en Chaco; 12°C y 6°C en Chubut; 12°C y 6°C en Córdoba; 18°C y 12°C en Corrientes; 14°C y 8°C en Entre Ríos; 18°C y 12°C en Formosa; 17°C y 1°C en Jujuy; 12°C y 3°C en La Pampa; 16°C y 5°C en La Rioja; y 14°C y 2°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 20°C y 10°C en Misiones; 12°C y 6°C en Neuquén; 12°C y 3°C en Río Negro; 16°C y 1°C en Salta; 17°C y 2°C en San Juan; 16°C y 6°C en San Luis; 4°C y -2°C en Santa Cruz; 14°C y 9°C en Santa Fe; 16°C y 10°C en Santiago del Estero; 5°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 16°C y 8°C en Tucumán.