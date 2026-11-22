Después de un comienzo de fin de semana con calor y nubosidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este domingo 22 de noviembre las condiciones se mantendrán en la misma línea. Además, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas para distintas regiones del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por el aviso naranja por tormentas son Misiones y el este de Formosa, donde se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Estas áreas pueden ser afectadas por tormentas fuertes o severas que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. A su vez, se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros.

Mapa de alertas para este domingo 22 de noviembre

Por otra parte, la alerta amarilla por tormentas rige en los sectores restantes de esas provincias y Córdoba, La Rioja, Corrientes y Chaco. En estos casos, se anticipan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” y los valores de precipitación acumulada rondarán entre 30 y 70 milímetros.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarse por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por lluvias intensas para Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz, donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que pueden ser superados de manera local, y no se descartan algunas tormentas de forma aislada.

El tiempo en el AMBA

El organismo indicó que, en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 28°C, un poco más alta que durante los últimos días. El cielo estará parcialmente nublado a lo largo de todo el día y la humedad será del 63%. Para este lunes se espera un pronóstico similar pero con más nubosidad.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la temperatura oscilará entre 14°C y 28°C de máxima. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y se prevé un día ventoso, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El pronóstico para el resto del país marcó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 20°C en Catamarca; 31°C y 22°C en Chaco; 21°C y 13°C en Chubut; 26°C y 15°C en Córdoba; 31°C y 21°C en Corrientes; 27°C y 18°C en Entre Ríos; 31°C y 23°C en Formosa; 30°C y 20°C en Jujuy; 25°C y 12°C en La Pampa; y 30°C y 20°C en La Rioja.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 26°C y 16°C en Mendoza; 30°C y 22°C en Misiones; 23°C y 11°C en Neuquén; 24°C y 11°C en Río Negro; 30°C y 20°C en Salta; 29°C y 19°C en San Juan; 27°C y 16°C en San Luis; 13°C y 10°C en Santa Cruz; 28°C y 18°C en Santa Fe; 26°C y 18°C en Santiago del Estero; 12°C y 7°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 19°C en Tucumán.