El Servicio Meteorológico Nacional anunció una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este jueves 26 de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias se extienden a distintas provincias y podrían registrarse fenómenos “peligrosos” en algunos sectores.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, existe una alerta naranja para Santa Cruz. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

A su vez, existe una alerta amarilla para Mendoza, San Juan, La Rioja, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. En estos lugares se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

El mapa de alertas del SMN para este jueves (Foto: SMN)

Ante los episodios de lluvias y tormentas que afectan a distintas regiones del país, el SMN recomendó a la población evitar realizar actividades al aire libre, asegurar macetas, muebles y objetos que puedan volarse, no sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en el AMBA

El organismo también emitió el pronóstico del tiempo para este jueves 26 de noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se espera una jornada agradable con una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 27 °C. El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada, parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y nublado hacia la noche. No se prevén precipitaciones a lo largo del día.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la temperatura oscilará entre los 13° y los 26°. Al igual que en la Ciudad de Buenos Aires, se espera una jornada soleada con nubosidad entrada la tarde.

El pronóstico del SMN para los próximos días en la Ciudad (Foto: SMN)

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 29° y 18° para Santa Fe, 30° y 15° para Entre Ríos, 31° y 21° para Corrientes, 30° y 19° para Misiones, 29° y 20° para Chaco, 32° y 22° para Formosa, 22° y 18° para Tucumán.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 31 °C y 11 °C en La Pampa, 27 °C y 15 °C en Córdoba, 28 °C y 20 °C en Santiago del Estero, 18 °C y 15 °C en Salta, 18 °C y 15 °C en Jujuy, 30 °C y 18 °C en San Juan, 27 °C y 15 °C en San Luis, 26 °C y 15 °C en Mendoza, 24 °C y 18 °C en La Rioja, 25 °C y 20 °C en Catamarca, 34 °C y 14 °C en Neuquén, 27 °C y 7 °C en Río Negro, 28 °C y 8 °C en Chubut, 16 °C y 8 °C en Santa Cruz, 15 °C y 6 °C en Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.