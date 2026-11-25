El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y vientos fuertes para este miércoles 25 de noviembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias se extienden a 10 provincias y podrían registrarse fenómenos “peligrosos” en algunos sectores.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, un aviso naranja por tormentas rige en las provincias de Formosa y Salta.

Esos distritos serán afectados por tormentas aisladas fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros que pueden ser superados de manera puntual.

Las provincias afectadas durante la jornada

Por el mismo fenómeno, aunque de nivel amarillo, el SMN emitió una alerta para Salta, Jujuy, Corrientes, Catamarca, además de ciertos sectores de La Rioja y San Juan. En esos lugares se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

A partir de estas condiciones, el organismo sugirió evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por último, una alerta amarilla por vientos fuertes se mantiene vigente en el área balnearia de la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esas localidades se verán afectadas por ráfagas del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 70 kilómetros por hora y bocanadas que pueden superar los 90.

Ante este cuadro, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El organismo también emitió el pronóstico para este miércoles en el AMBA, donde las condiciones serán similares a las del martes y el cielo se mantendrá despejado y soleado durante toda la jornada. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima es de 15°C y la máxima de 30°C. La probabilidad de chaparrones asciende al 0% y la humedad será elevada.

Continuarán las condiciones agradables en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la temperatura oscilará entre 19°C y 29°C de máxima. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará sin nubes durante toda la jornada y se prevé un día con 0% de probabilidad de lluvias. Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades aproximadas de entre 10 y 25 kilómetros por hora.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 19°C en Catamarca; 32°C y 22°C en Chaco; 20°C y 10°C en Chubut; 29°C y 15°C en Córdoba; 32°C y 22°C en Corrientes; 31°C y 16°C en Entre Ríos; 33°C y 23°C en Formosa; 26°C y 17°C en Jujuy; y 26°C y 14°C en La Pampa.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 20°C en La Rioja; 23°C y 18°C en Mendoza; 31°C y 22°C en Misiones; 23°C y 11°C en Neuquén; 20°C y 9°C en Río Negro; 26°C y 18°C en Salta; 28°C y 17°C en San Juan; 25°C y 15°C en San Luis; 13°C y 4°C en Santa Cruz; 31°C y 16°C en Santa Fe; 34°C y 21°C en Santiago del Estero; 8°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 22°C y 19°C en Tucumán.