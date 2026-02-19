Hay alerta roja y naranja por calor extremo y tormentas fuertes para este jueves 19 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este jueves 19 de febrero se espera una jornada muy inestable en todo el país y emitió para puntos del norte una alerta roja por calor extremo. En una semana que comenzó que condiciones agradables, publicó además una serie de advertencias naranjas y amarillas por tormentas fuertes y lluvias para distintos sectores del territorio.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por la alerta por calor extremo -donde regirá el aviso rojo- serán el noroeste de Corrientes y el oeste de Chaco, incluidas ambas capitales, donde se anticipan temperaturas “muy peligrosas” que podrían generar un efecto alto a extremo en la salud y podría perjudicar a todas las personas, incluso a las más saludables.

En ambas provincias, la temperatura máxima podría llegar a los 41°C, aunque tanto en Corrientes como en Chaco se prevén precipitaciones.

En esta línea, el Servicio Meteorológico compartió una advertencia naranja por calor para las zonas restantes de Chaco, y Formosa, Santiago del Estero y Salta. La máxima podría superar los 42°C y se espera una jornada con el cielo nublado y tormentas durante la tarde, dependiendo la zona. A su vez, habrá vientos fuertes, con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Mapa de alertas por temperaturas extremas para este jueves

En estos casos se trata de temperaturas extremas que pueden ser “muy peligrosas”, especialmente para los grupos de riesgo, y podrían ocasionar un efecto moderado a alto en la salud.

Por último, el SMN indicó que las zonas restantes de Salta y Corrientes, así como Santa Fe y Misiones estarán bajo una alerta amarilla por calor extremo, que implica la presencia de temperaturas que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. Según el organismo, la máxima prevista es de 36°C.

Frente a estas advertencias, el SMN recomienda aumentar la ingesta de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, reducir la actividad física y permanecer en ambientes ventilados. También aconseja prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Ante síntomas como mareos, agotamiento, dolor de cabeza o desmayo, se sugiere solicitar asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco.

Alerta por tormentas

En paralelo, el organismo publicó una serie de alertas por tormentas fuertes para este jueves. En estos casos, el aviso de nivel naranja regirá en Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Catamarca. Se trata de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Mapa de alertas por tormentas para este jueves

Estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 milímetros.

En tanto, en el resto de esas provincias y Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero y Salta habrá un aviso amarillo. En estos casos, las ráfagas podrían llegar a los 80 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada rondarán entre 30 y 70 milímetros.

Asimismo, para la zona cordillerana sur de Santa Cruz se emitió una alerta amarilla por lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense, la temperatura rondará en 25°C, con mínimas de 22°C y máximas de 28°C, mientras que por la mañana habrá tormentas aisladas que por la tarde cesarán pero dejarán el cielo mayormente nublado. Además, la humedad aproximada será de 76%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

Luego, las condiciones no mejorarán y, si bien para el viernes no se prevén lluvias, el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, aunque la temperatura bajará levemente y la mínima podría ser de 18°C.