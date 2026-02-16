Pasaremos del calor suave a la lluvia: así estará el pronóstico del clima esta semana de Carnaval en el AMBA

Esta semana en el AMBA presentará una curva térmica con días cálidos al inicio y un descenso de temperatura hacia el final.

Clima del lunes: mucha humedad, pero sin calor intenso

Para hoy se espera una jornada con un leve aumento de temperatura en un día con poco sol y ligeramente inestable. No gaste tiempo en hacerse la planchita; se espera una mañana muy húmeda, lo que podría promover algunas neblinas, especialmente en el sector suburbano con la temperatura tan cerca de su punto de rocío. La mañana mostrará cielo algo nublado, viento leve desde el este y mínima de 22ºC. El aire llegará fresco y húmedo desde el río para impedir que el termómetro se dispare en busca de una jornada de calor intenso. Se espera una tarde nubosa, con viento moderado desde el este y máxima de 30ºC, posiblemente con un par de grados más de sensación térmica al tener nuestra columna con tanto vapor de agua. Tendremos baja probabilidad de lluvia al promediar el día, por lo que no se deje amedrentar por los nubarrones. La noche conservará una ligera inestabilidad, cielo parcialmente nublado, viento moderado y un cierre templado en 25ºC.

Clima del martes: cálido e inestable

Seguirán los nubarrones para darle forma a otra jornada cálida y con poco sol. Se estima un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado del noreste y mínima de 22ºC. Se repetirá el patrón sinóptico del día anterior en una mañana con cielo nublándose progresivamente y viento llegando desde el río. Nuevamente, la falta de sol y de circulación de aire caliente desanimará al termómetro, que se recortará en 30°C en una tarde húmeda y nublada, donde alguna lluvia aislada no desentonaría. La noche promete viento moderado del noreste y mucha nubosidad baja que conservarán los 25ºC nocturnos durante toda la madrugada.

Clima de miércoles: tarde con alta sensación térmica

Para el miércoles se espera otro día con poco sol, mucha humedad y alta. El amanecer mostrará cielo mayormente nublado, viento desde el noreste y el mercurio iniciará la cuenta en 24ºC. Será el día más caluroso de toda la semana, en una tarde con viento norte que soplará moderadamente y cielo nublado y máxima de 32ºC, aunque podría entregar una percepción más alta. Conservará una ligera inestabilidad, por lo que ofrecerá baja probabilidad de lluvias. La noche tendrá una rotación de veleta al sudeste para facilitar el descenso nocturno de temperatura en un cierre con 25ºC.

Clima del jueves: descenso de temperatura

Para el jueves se espera un ingreso de aire frío que podría anunciarse con lluvias intermitentes durante todo el día. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento que soplará del sudeste de manera moderada y una mínima de 23ºC. Estaremos expuestos a lluvias débiles, pero continuas, hasta la tarde y no se le puede cerrar la puerta a algunas tormentas aisladas. El termómetro tendrá todas las de perder en un día sin sol y sin respaldo de aire cálido, lo que lo haría desistir en 29ºC vespertino. La noche recobraría la estabilidad en un cierre menos nuboso y térmicamente muy agradable con 23ºC.

Clima del viernes: la noche en duda

Enésimo día inestable, a puro nubarrón en el estuario y con baja probabilidad de lluvia. Se estima un amanecer con cielo, viento moderado desde el este y una agradable mínima de 19ºC, acusando toda la circulación de aire frío durante la noche anterior. La jornada transcurrirá bajo un manto de nube y alguna lluvia aislada después del mediodía no estaría fuera de libreto. La tarde aguarda cielo nublado, conservará el viento fresco desde el río y desanimará al termómetro a ir por una tarde de calor intenso. De esa forma, se espera una máxima de no más de 27ºC. El día cierra inestable, lo que obligará a estar atento a los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

El sábado será otro día nublado con viento del este, por lo que el mercurio no podrá llegar muy lejos y se reasignará en 28ºC y sin previsión de lluvias a pesar de la frondosa nubosidad. El domingo circulará más viento frío, en una jornada con sol intermitente y máxima de 27ºC.

Eso es todo, amigos. Al igual que las semanas anteriores, repetiremos la curva térmica de tres días calurosos para empezar la semana y cuatro más frescos para finalizarla. Serán varios días con incertidumbre atmosférica por franjas inestables con nubes bajas y cargadas que nos tendrán en vilo por alguna lluvia aislada, aunque la posibilidad más certera de precipitaciones se daría el jueves. Buenas noticias para los chicos en sus últimos días de vacaciones: podrán aprovechar las temperaturas veraniegas de los feriados de hoy y mañana con dos tardes de pileta sin calor extremo. En los pronósticos a mediano plazo, seguimos sin vislumbrar ningún escenario de ola de calor hasta fin de mes.

¡Buena semana para todos!

