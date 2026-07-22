Hay alerta roja y naranja por frío extremo y tormentas para este miércoles 22 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas rojas, naranjas y amarillas por frío extremo, tormentas, nevadas, lluvias y fuertes vientos en diferentes regiones del país para este miércoles 22 de julio. Los avisos alcanzan a sectores del Litoral, el noroeste, Cuyo y la Patagonia y, según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, podrían afectar a todas las personas, incluso las más saludables.

El nivel de mayor peligrosidad se concentra en el suroeste de Santa Cruz y el extremo sur de Río Negro, donde rige una alerta roja por frío extremo. En esas áreas, el organismo advirtió por la presencia de fenómenos meteorológicos "muy peligrosos que pueden afectar a todas las personas". La temperatura mínima, en estos casos, podría llegar a los -11°C.

A su vez, el SMN también emitió para los sectores cordilleranos de Neuquén y Mendoza una alerta amarilla por nieve. Allí se esperan nevadas con capacidad para afectar la circulación, reducir considerablemente la visibilidad y ocasionar interrupciones en caminos y pasos fronterizos.

La Patagonia, azotada por el frío

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre, circular con vehículos preparados para condiciones invernales, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos y mantenerse informado sobre el estado de las rutas. También aconsejaron contar con una reserva adicional de alimentos, agua potable, combustible y medicamentos.

Por otro lado, la advertencia amarilla por vientos alcanza a sectores cordilleranos y precordilleranos de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y La Rioja, donde pueden registrarse ráfagas con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora e inclusive hasta de 100 kilómetros, capaces de reducir la visibilidad y provocar la caída de ramas u objetos sueltos.

Las recomendaciones del ente meteorológico incluyen asegurar los elementos que puedan volarse, evitar refugiarse debajo de árboles y mantenerse alejado de construcciones precarias, postes y carteles. También se pidió tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular, además de conducir con precaución por la posible presencia de polvo en suspensión.

Las regiones afectadas climáticamente, según el SMN

Por último, las alertas naranja y amarilla por tormentas rigen para el extremo sur de Misiones y el sector norte de la misma provincia, respectivamente. Estas áreas podrían ser afectadas por chaparrones aislados fuertes acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora e importante actividad eléctrica. Además se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 130 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre los 9°C y los 10°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada y se esperan lloviznas y chaparrones aislados, con mayor probabilidad de precipitaciones durante la primera mañana. Para el jueves, en tanto, se anticipa un leve descenso de la temperatura y la suspensión de los chaparrones.

Así estarán las condiciones en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, por su parte, la mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 19°C. También se prevé cielo cubierto y chaparrones aislados en distintos sectores del territorio.

El pronóstico para el resto del país indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 23°C y 11°C en Catamarca; 33°C y 23°C en Chaco; 8°C y 1°C en Chubut; 20°C y 12°C en Córdoba; 31°C y 23°C en Corrientes; 25°C y 17°C en Entre Ríos; 35°C y 26°C en Formosa; 33°C y 12°C en Jujuy; 15°C y 8°C en La Pampa; 23°C y 12°C en La Rioja; y 15°C y 7°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 31°C y 21°C; 11°C y 6°C en Neuquén; 9°C y 5°C en Río Negro; 32°C y 21°C en Salta; 16°C y 8°C en San Juan; 15°C y 7°C en San Luis; 1°C y -6°C en Santa Cruz; 25°C y 17°C en Santa Fe; 25°C y 12°C en Santiago del Estero; -3°C y -10°C en Tierra del Fuego; y 27°C y 14°C en Tucumán.