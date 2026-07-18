Avanza El Niño con “fuertes impactos” por tormentas intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas: las zonas afectadas

Las condiciones relativamente estables que dominaron buena parte de la Argentina durante la semana dieron paso a un escenario meteorológico mucho más inestable. Este fin de semana se prevé un cambio en la circulación atmosférica que favorecerá el desarrollo de tormentas intensas, lluvias abundantes, fuerte actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento en sectores del país.

El escenario se encuentra vinculado con una combinación de factores que podría generar varios días consecutivos de inestabilidad en el Cono Sur.

Entre ellos aparecen la influencia de El Niño, el fortalecimiento de las corrientes de viento en diferentes niveles de la atmósfera y un patrón de bloqueo que contribuiría a sostener las condiciones necesarias para el desarrollo de fenómenos severos.

Pronostico del tiempo

El Niño y un escenario favorable para tormentas severas en la Argentina

Según explicó Meteored, el fenómeno de El Niño modifica la circulación atmosférica sobre Sudamérica y favorece el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical, una franja de vientos intensos que circula en las capas altas de la atmósfera. Al mismo tiempo, puede aumentar la frecuencia y la intensidad de la corriente en chorro de bajo nivel sudamericana, encargada de transportar calor y humedad desde la Amazonía hacia Paraguay y el norte de la Argentina, para luego extender esa influencia hacia otras áreas del Cono Sur.

Esta combinación resulta especialmente relevante porque reúne dos de los principales ingredientes necesarios para el desarrollo de tormentas intensas. Por un lado, la corriente en chorro subtropical aporta el soporte dinámico que favorece el ascenso del aire y el crecimiento de grandes nubes de tormenta. Por otro, el flujo proveniente del norte transporta enormes cantidades de aire cálido y húmedo.

17 JUL | 8:20h ⛈️ Se desarrollan tormentas fuertes a severas en sectores del AMBA.



📣 Rigen varios avisos a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y granizo



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Ese corredor de humedad funciona como un río atmosférico que desciende desde la Amazonía y alcanza el norte argentino. En determinados momentos del pronóstico, las anomalías térmicas podrían ser muy marcadas: en sectores del norte de la Argentina, las temperaturas podrían ubicarse hasta 22°C por encima de los valores promedio para esta época del año.

El contraste entre ese aire anormalmente cálido y húmedo y la circulación atmosférica más fría e inestable puede generar un entorno propicio para la formación de tormentas potencialmente severas. En ese contexto, los principales riesgos estarán asociados con lluvias intensas en cortos períodos, abundante actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas violentas.

17 JUL I ⚠️ #Alertas para hoy:



❄️ Nevada

🟧 40-250 cm

🟨 10-30 cm



🌬️ Viento

🟧 80-100 km/h con ráfagas ≥ 130 km/h

🟨 25-80 km/h con ráfagas entre 70 y 100 km/h según el sector



🌬️ Zonda

🟧 45-60 km/h con ráfagas ≥ 85 km/h

🟨 30-45 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h

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Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el cambio de masa de aire llegará el sábado. La temperatura máxima bajará a 18°C, mientras que la mínima será de 14°C. Aunque todavía podrían registrarse lluvias aisladas durante parte del día, las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche.

Desde el domingo, el tiempo se estabilizará y regresará el ambiente típicamente invernal. Para esa jornada se prevé una máxima de 15°C y una mínima de 10°C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Pronóstico extendido del SMN

Medidas de prevención del SMN