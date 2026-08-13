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Hay menos de 2000 ejemplares: el plan científico con cámaras térmicas para monitorear al “fantasma de los Andes”, una especie en peligro de extinción de la Patagonia

Esta técnica resulta muy útil para observar a una especie que presenta baja densidad poblacional y que está distribuida en zonas de difícil acceso

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Los huemules se encuentran en peligro de extinción
Los huemules se encuentran en peligro de extinción

La APN (Administración de Parques Nacionales), el Conicet y WCS Argentina utilizaron drones equipados con sensores térmicos para monitorear al huemul, el ciervo nativo que habita únicamente los bosques andinopatagónicos y se encuentra en peligro de extinción.

Practicarán un monitoreo térmico a la población de huemules
Practicarán un monitoreo térmico a la población de huemules

Por qué se realizará un monitoreo térmico a los huemules

La experiencia permitió comprobar que la cabeza del huemul emite una temperatura diferenciada del resto del cuerpo, un rasgo clave para identificarlo y distinguirlo de otras especies mediante cámaras térmicas. Esta tecnología resulta útil para monitorear a una especie que presenta baja densidad poblacional y distribuida, generalmente, en zonas de difícil acceso.

También conocido como el fantasma de los Andes, el huemul es un ciervo que habita exclusivamente en la Argentina y Chile, en los bosques andinopatagónicos, matorrales y pastizales subandinos y está catalogado como en peligro de extinción según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Actualmente se estima que solo hay entre 1500 y 2000 ejemplares entre los dos países.

De acuerdo a la información provista por el sitio de Parques Nacionales, que depende de la Jefatura de Gabinete, las poblaciones de huemul son difíciles de monitorear debido a su baja densidad de individuos y a que se ubican en áreas poco accesibles y zonas boscosas que dificultan la observación directa y el conteo de ejemplares.

Los drones con sensores térmicos son eficaces para detectar y diferenciar especies
Los drones con sensores térmicos son eficaces para detectar y diferenciar especies

Cómo se monitorea con drones a los huemules que viven en la Argentina y Chile

Estos dispositivos representan una herramienta efectiva para estudiar especies silvestres debido que brindan acceso a áreas remotas y ofrecen información de alta resolución con baja interferencia humana. Los sensores térmicos, a diferencia de las cámaras ópticas tradicionales, no dependen de la luz visible sino que capturan el calor o radiación infrarroja que emiten los objetos.

Se registró que el huemul presenta una firma térmica diferencial, lo que resulta clave para lograr su identificación: su cabeza es la zona que más calor irradia, mientras que su pelaje denso lo aísla del frío a tal punto que el resto del cuerpo emite muy poco calor.

El huemul habita únicamente en los bosques andinopatagónicos
El huemul habita únicamente en los bosques andinopatagónicos

Luego se llevó adelante una segunda prueba destinada a comparar esta señal térmica con las de otras especies introducidas que habitan la zona, como las liebres europeas, los ciervos colorados y los ciervos dama, además del ganado doméstico como vacas y caballos.

Según consta en el comunicado oficial, la Administración de Parques Nacionales, las áreas protegidas provinciales, las organizaciones no gubernamentales, el Conicet y diversas instituciones trasandinas “trabajan de manera conjunta para que el huemul, conocido como el “fantasma de los Andes”, continúe siendo parte del patrimonio natural y cultural".

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