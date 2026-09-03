Hay problemas para cargar la SUBE: largas filas y demoras en estaciones de subte y trenes

Usuarios de transporte público reportan esta mañana problemas con el sistema de carga de la tarjeta SUBE, que funciona con intermitencia en gran parte de los dispositivos. Si bien de momento se desconoce el inconveniente específico, los pasajeros aseguran que la falla ocurre al intentar acreditar el saldo a través de teléfonos celulares y billeteras virtuales.

Las autoridades informaron a LA NACION que trabajan para normalizar el servicio lo más pronto posible y recomendaron a quienes ya hayan hecho una compra de saldo no repetirlo e intentar acreditarla más tarde.

“Información importante. Por inconvenientes técnicos ajenos a SUBE, la compra y acreditación de saldo puede presentar intermitencias en su funcionamiento. Disculpa las molestias ocasionadas”, dijeron desde SUBE, mediante un comunicado publicado en la cuenta institucional de la red social X.

El comunicado de Tarjeta SUBE en X

El problema radica principalmente en las máquinas ubicadas en estaciones de subte y tren, aunque muchos usuarios también aseguran que algunas líneas de colectivo se encuentran en una situación similar.

“Como consecuencia de inconvenientes ajenos a SUBE, vinculados con el proveedor de los servicios de telecomunicaciones y registrados durante la jornada de ayer, las cargas electrónicas pueden presentar demoras en la acreditación”, explicaron desde la institución encargada del servicio.

La solución momentánea para quienes se encuentren en puntos que tengan boletería es acercarse y pedir al personal público que acredite la carga, como si fuesen a cargar con efectivo.

Muchos colectivos presentan el mismo problema JUAN MABROMATA - AFP

Además, se sugiere, en caso de ser posible, recurrir a los métodos alternativos de pago:

SUBE digital

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard contactless (sin contacto)

Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas

Billeteras electrónicas, mediante la generación de un código QR

Desde SUBE aseguraron que “la normalización del servicio será informada a través de los canales oficiales”.