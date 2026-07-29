Aumentan los boletos de colectivos, subte y trenes en AMBA: cuánto costará viajar desde el 1° de agosto

A partir del 1° de agosto, viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será más caro. Los boletos de colectivos, subtes y trenes volverán a incrementarse como parte de los esquemas de actualización tarifaria que aplican tanto el Gobierno nacional como las administraciones de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Las subas impactarán en millones de pasajeros que utilizan diariamente el transporte público para trasladarse dentro de todo el AMBA y se suman a los ajustes que vienen registrándose durante los últimos meses.

Los aumentos serán del 11,63% Enrique García Medina

¿Cuánto costará el tren en agosto?

Las tarifas de los trenes metropolitanos tendrán un incremento aproximado del 11,63%. Para quienes cuenten con la tarjeta SUBE registrada, los valores quedarán de la siguiente manera:

Primera sección: $480 .

. Segunda sección: $624 .

. Tercera sección: $768.

En tanto, quienes abonen el viaje sin una SUBE nominada deberán pagar una tarifa considerablemente más alta. El boleto en efectivo pasará a costar $1600.

¿Cuánto costará el colectivo en agosto?

Los colectivos que circulan en el Área Metropolitana también tendrán una actualización tarifaria del 3,9% desde el comienzo de agosto. El incremento surge de la fórmula de actualización vigente, que contempla el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec —que en junio fue del 1,9%— más un adicional del 2% destinado a cubrir los costos operativos del sistema.

De esta manera, quienes viajen en las líneas que dependen de la provincia de Buenos Aires y utilicen una SUBE registrada pagarán un boleto mínimo de $1105,48. En el caso de las líneas administradas por la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa mínima ascenderá a $853,01.

¿Cuánto costará el subte en agosto?

La red de subterráneos porteña también aplicará un nuevo ajuste desde el 1° de agosto. El valor del pasaje pasará de los actuales $1621 a $1685,26, manteniendo el sistema de descuentos para los usuarios frecuentes.

Los subtes también tendrán un nuevo ajuste tarifario LA NACION

Como ocurre actualmente, quienes realicen más de 20, 30 o 40 viajes mensuales continuarán accediendo a bonificaciones progresivas sobre el valor del boleto, una medida que busca reducir el impacto del aumento para los pasajeros que utilizan el servicio de forma habitual.