Hizo una mala maniobra, se incrustó con el auto en una casa y provocó un derrumbe sobre una madre y su hija de 3 años

Producto de una mala maniobra, un automovilista se estrelló contra una casa de la localidad bonaerense de Los Polvorines en la que dormían una madre y su hija de 3 años. El impacto provocó que parte de la vivienda se derrumbara y que los escombros cayeran sobre sus ocupantes, quienes sufrieron heridas leves. En tanto, el conductor escapó y más tarde el vehículo fue denunciado como robado.

En diálogo con LN+, Belén, la mujer que se encontraba con su hija en la propiedad cuando ocurrió el siniestro, relató: “Yo estaba durmiendo y me levanté porque una piedra se me cayó en la cabeza. Lo primero que hice fue mirar hacia la calle y decir: ‘¿Qué pasó acá?’. Después pensé: ‘¡Mi hija!’. Al principio no la encontraba y por el llanto la encontré”.

De acuerdo con la mujer, la pequeña estaba cubierta por escombros, pero en buen estado de salud. Ante esta situación, recordó: “Lo primero que hice fue sacar todos los escombros. Después la levanté, le puse una manta y la llevé para afuera. Mientras tanto seguían cayendo las piedras por todos lados”.

Con relación a la persona que provocó el derrumbe, contó: “El hombre dejó el auto y se fue. Eso ocurrió a las 12 y a las 3 hizo la denuncia diciendo que le robaron [el vehículo] en Tigre, pero hizo la denuncia en José C. Paz”. Y agregó: “A mí no me importa si venía drogado o tomado: tendría que haber venido a hacerse cargo. Yo lo que necesito es armar la casa. Me quedé sin un techo con este frío”.

Se incrustó con el auto en una casa y provocó un derrumbe sobre una madre y su bebé

Un video posterior al hecho difundido por LN+ muestra cómo varios vecinos se acercaron a la propiedad tras lo ocurrido y ayudaron a remover el auto que había quedado incrustado en su interior. Asimismo, las cámaras dieron cuenta de los daños producidos a la vivienda, la cual se encuentra en construcción.

Precisamente, según Belén las bolsas de arena distribuidas en el lugar ayudaron a amortiguar el impacto del auto. De otra forma, afirmó que podría haber ocurrido una tragedia.

Así quedó la vivienda luego del siniestro

De acuerdo con lo informado, tanto la mujer como su hija solo sufrieron lesiones leves. La última se encuentra en observación y ambas reciben la asistencia de las autoridades municipales. Por su parte, la Justicia investigará las circunstancias en las que ocurrió el hecho y buscará determinar si efectivamente el auto fue robado.