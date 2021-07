Horror en Mendoza: un periodista fue a comprar dólares para irse del país y lo mataron en su auto

Un hombre de 30 años fue asesinado a puñaladas el jueves pasado en la ciudad de Mendoza y por el crimen detuvieron a un sospechoso cuando aparentemente intentaba descartar el cuerpo en el departamento de Godoy Cruz.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el hecho ocurrió pasadas las 14, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre una fuerte discusión entre dos hombres en el interior de un auto estacionado en calle Leopoldo Suárez al 600 del barrio Bombal, en la capital mendocina.

Entonces una de esas personas, identificada como Luziano Moreno (30), periodista de profesión y quien estaba en el asiento del conductor, fue atacada por su acompañante, que lo apuñaló a bordo del vehículo. Tras ello la víctima, malherida, alcanzó a arrojar las llaves del auto por la ventanilla, pero el agresor las recogió, se ubicó detrás del volante y condujo hacia el oeste de Godoy Cruz, con la víctima aun en el interior del auto, un Volkswagen Fox blanco.

Los testigos aportaron los datos del vehículo, por lo que los efectivos montaron un operativo de búsqueda y poco después, en calle Segundo Sombras, a 200 metros de la intersección con calle Perón, lo localizaron.

Al llegar a un descampado, el personal interceptó al presunto agresor cuando aparentemente pretendía descartarse del cuerpo de la víctima, quien fue hallada muerta.

Los médicos constataron que presentaba heridas en el cuello y tórax, en tanto que los policías detuvieron al acusado, Pablo Rivas (27), quien quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y fue imputado el viernes pasado y podría enfrentar una pena de cadena perpetua.

La primera hipótesis, según lo publicado por la agencia Télam, es que el crimen se originó en medio de un intercambio de divisas ya que en el vehículo los investigadores encontraron una mochila con mucho dinero: cerca de cuatro millones de pesos y también moneda extranjera.

Irse del país

Luego del asesinato, Julieta Peralta, la novia de Luziano, contó que tenían planes de irse del país y además reclamó justicia por lo sucedido. “Lucho era un ser muy especial, muy bueno, lleno de bondad. Te entregaba todo, la vida, es eso lo que hizo conmigo. Me dio todo, todo lo mejor de él me lo dio”, dijo la mujer de acuerdo con Mendoza Post.

“Por qué me sacó a la persona que más quería, me la arrebató, no le importó nada. Espero que la Justicia actúe”, agregó entre lágrimas.

Asimismo confirmó que el asesinato se produjo en medio de un intercambio de divisas, parte del plan para irse del país en busca de otra vida. “Nosotros teníamos planeado irnos a España y me arrebató todos los sueños que tenía con él, por plata. Luziano cuando tenías un problema o necesitabas algo, te daba todo lo que tenía para ayudarte. Todo el mundo lo amaba porque era lo más bueno que podía existir”, contó Julieta.

“Necesitábamos bastante plata para irnos y la obtuvimos, pero nunca me imaginé que iba a terminar así. No hay palabras, siento un dolor que es inexplicable y espero que se haga justicia porque en este país no funciona. Hay un montón de Luzianos, no sé qué esperan”, cerró la pareja de la víctima.

