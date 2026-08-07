Hoy se celebra a San Cayetano: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

El Día de San Cayetano se celebra cada 7 de agosto por la Iglesia Católica, en honor a una de las figuras religiosas más veneradas en distintos países y especialmente en la Argentina. Este sacerdote italiano dedicó gran parte de su vida a la asistencia de los más vulnerables, pobres y enfermos. Actualmente es recordado como el patrono del pan y el trabajo, por lo que cada año miles de personas le solicitan su intercesión para solucionar problemas.

La historia de San Cayetano (Fuente; UCA)

La historia de San Cayetano

Cayetano de Thiene nació el 1 de octubre de 1480 en la ciudad de Vicenza, en el norte de Italia. Hijo de una familia noble, accedió a una sólida formación académica, que lo llevó a adquirir un doble doctorado en derecho civil y derecho canónico en la Universidad de Padua. Se mudó a Roma, donde fue nombrado protonotario apostólico por el papa Julio II, hecho que lo llevó a participar en diferentes actividades religiosas, siendo el V Concilio de Letrán una de las más importantes.

A los 35 años, fue ordenado sacerdote y decidió fundar el el Oratorio del Amor Divino, una institución dedicada a promover la oración, la fraternidad y una vida espiritual más comprometida. En 1518 regresó a su ciudad natal, donde se dedicó a la asistencia social. Impulsó hospitales destinados a atender a personas con enfermedades graves e incurables en ciudades como Vicenza, Verona y Venecia. Destacó por asistir a quienes más lo necesitaban.

En 1524, fundó la Orden de los Clérigos Regulares en Roma, una asociación que luego se conocería como teatinos. Junto al obispo Juan Pedro Caraffa, quien años después sería elegido papa con el nombre de Pablo IV, impulsó la renovación espiritual. Este movimiento se encontraba orientado a la formación del clero, la predicación, la atención de los enfermos y la práctica frecuente de los sacramentos.

La oración a San Cayetano

Sin embargo, vivió torturas a manos de las tropas durante el saqueo de Roma en 1527. Se mudó a Nápoles, donde fundó nuevos hospitales y hospicios, promovió obras de caridad y colaboró en la creación de los llamados Montes de Piedad. Se trataba de instituciones destinadas a brindar asistencia económica a los más pobres.

San Cayetano falleció el 7 de agosto de 1547 en Nápoles. Fue beatificado en 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado en 1671 por el papa Clemente X. Es recordado por su entrega, humildad y servicio, valores que generaron una profunda admiración entre quienes lo conocieron. Una de sus reflexiones más simbólicas era: “En el oratorio rendimos a Dios el homenaje de la adoración, en el hospital le encontramos personalmente”. Actualmente, fieles en todo el mundo acuden a su figura para pedir por trabajo, asistencia o alguna solución inminente.

La oración a San Cayetano para pedir su ayuda

¡Oh glorioso San Cayetano Padre de la Providencia!, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano.

¡Oh glorioso San Cayetano!, Providencia, Providencia, Providencia.

(Aquí se pide la gracia que se desea conseguir)

Padrenuestro, Avemaría y Gloria

Jaculatoria. Glorioso San Cayetano, interceded por nosotros ante la Divina Providencia.