La marcha de San Cayetano 2026: horarios, recorrido y cortes de tránsito en la Ciudad este viernes 7 de agosto

La tradicional ceremonia en la que miles de fieles veneran a San Cayetano, cada 7 de agosto, cuenta hace más de 10 años con una marcha masiva hacia el centro de la Ciudad.

Los sectores populares, sindicatos y organizaciones se movilizan por el Día de San Cayetano NIcolas Suarez

La convocatoria principal se realiza en el barrio de Liniers y en la jornada es importante considerar los horarios, recorrido y cortes de tránsito que implica esta movilización. Vale recordar que la Iglesia de San Cayetano está ubicada Cuzco 150, en Liniers.

Previamente, habrá una misa a las 8 de la mañana, que estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; luego, la misa central será a las 11 horas y se transmitirá en vivo por el canal oficial de YouTube.

Por su parte, desde la CGT convocan a las 12 horas en Diagonal Sur y Bolívar.

Horarios, recorrido y cortes de tránsito en la Ciudad por la marcha de San Cayetano

De acuerdo a la información provista por el Gobierno porteño a LA NACION, las siguientes son las intersecciones y trayectos que estarán cortados al tránsito para facilitar la circulación de los manifestantes.

Cortes totales:

Cuzco e/ Amadeo Jacques y F. de Viedma

Bueras e/ Amadeo Jacques y F. de Viedma

Gana e/ F. de Viedma y Av Juan B Justo

Pje. Casco e/ Viedma y Amadeo Jacques

Bynon e/ Cuzco y Barragán

F. de Viedma e/ Cuzco y Madero

Madero e/ F de Viedma y Amadeo Jacques

Gallardo e/ Vías del FFCC y Fragueiro

Barragán e/ Av Rivadavia y Av Reservistas Argentinos

Av Reservistas Argentinos e/ Barragán y vías del FFCC

Barragán e/ Av Juan B justo y Av Álvarez Jonte

Av Álvarez Jonte e/ Av Juan B Justo y Av Reservistas Argentinos

Vallados:

Riobamba y Bme. Mitre

H Yrigoyen y Sarandí

Av Entre Ríos y A Alsina

H Yrigoyen y Solís

Av Callao y Bme. Mitre

Av Rivadavia y Sarandí

Combate de los Pozos y A Alsina

Desvios:

Av Rivadavia y Solís

Entre Ríos y Av Belgrano

Rivadavia y Lima

Bme Mitre y R Peña

Bme Mitre y Montevideo

Rivadavia y Paraná

Pte. L S Peña y A Alsina

Quiénes convocan a la marcha de San Cayetano

La UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), la CGT (Confederación General del Trabajo), la CTA, organismos de Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, son algunas de las entidades que convocan a la marcha de San Cayetano.

“A 10 años de San Cayetano seguimos caminando por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo!”, dice la publicación de UTEP en su cuenta de Instagram.

En el día de San Cayetano se hará una misa central y una marcha popular Natacha Pisarenko - AP

Los orígenes de la misa y la estampita de San Cayetano

El santuario de San Cayetano se volvió el lugar al que miles de creyentes acuden todos los años para pedir por pan y trabajo, luego de que el párroco Domingo Falgioni, director espiritual de los Círculos de Obreros Católicos, organizara en la década del 30 una pastoral impulsando la veneración del santo como facilitador de empleo y alimento para los carenciados.

Este cura también fue el responsable de crear una estampa de San Cayetano con el niño Jesús y una espiga de trigo, que le dio su condición de patrono del pan y del trabajo. En aquella época signada por el desempleo debido al crack financiero de agosto de 1929, los favores que operaron a partir de la oración a Cayetano hicieron expandir rápidamente la confianza en su intercesión divina.