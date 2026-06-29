Hoy se celebra a San Pedro y San Pablo: cuál es su historia y qué oración para pedir su ayuda

El Día de San Pedro y San Pablo se conmemora el 29 de junio de cada año por la Iglesia Católica, en honor a los dos apóstoles de Jesús. Se trata de dos figuras influyentes para los comienzos del cristianismo, cuya labor destaca por su devoción y fe. Gracias a sus misiones y trabajos, se los considera como los fundadores de la Iglesia.

San Pedro es nombrado como el santo patrono de los pescadores, los fabricantes de redes, los panaderos, los cerrajeros, los constructores de barcos y las personas dedicadas al mar. Por su parte, San Pablo es el patrono de los misioneros, evangelistas, escritores, editores y servidores públicos. Juntos cuentan también con el patronazgo de la ciudad de Roma.

Hoy se celebra a San Pablo y a San Pedro

La historia de San Pedro y San Pablo

Simón Pedro, más conocido como San Pedro, nació en Betsaida. Se trata del primer apóstol elegido por Jesús para formar parte de este recordado grupo de doce creyentes. Fue el Mesías quien lo nombró Pedro, en referencia a “piedra”. La elección hacía referencia al inicio de la Iglesia, siendo este material una base sólida para comenzar a construir esta institución de fe. Fue también el primer Papa de la historia, al descubrir en Mateo 16, 18-19: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo”.

Pablo de Tarso, conocido como San Pablo, nació en Tarsos, Turquía. En un principio se desempeñó como un perseguidor de cristianos. Luego de experimentar un acontecimiento milagroso en Damasco, decidió convertirse a la fe. De esta manera, trabajó como misionero, con el objetivo de compartir sus enseñanzas divinas en diferentes regiones. Sus cartas son consideradas como elementos claves de la teología cristiana y fueron incluidas en el Nuevo Testamento.

San Pablo y San Pedro fueron ejecutados en Roma en el año 67 d.C. por orden del emperador Nerón. Pedro fue crucificado y Pablo decapitado, por lo que se conmemora su martirio en conjunto cada 29 de junio.

San Pedro, considerado el primer Papa, era un hombre casado. Getty Images

Oración a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo

¡Oh Santos apóstoles Pedro y Pablo!

Yo los elijo hoy y para siempre por mis especiales protectores y abogados; y me alegro humildemente tanto contigo, san Pedro, príncipe de los Apóstoles, porque eres la piedra sobre la cual edificó Dios su Iglesia; como contigo, san Pablo, escogido por Dios para vaso de elección y predicador de la verdad en todo el mundo.

Alcánceme, les suplico, una fe viva, una esperanza firme y una caridad perfecta; atención en el orar, pureza de corazón, recta intención en las obras, diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de mi estado, constancia en los propósitos, resignación a la voluntad de Dios y perseverancia en la divina gracia hasta la muerte; para que mediante sus intercesiones y sus méritos gloriosos, pueda vencer las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne, me haga digno de presentarme ante el supremo y eterno pastor de almas Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos, para gozarle y amarle eternamente.

Amén.