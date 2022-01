Hubo confusión y quejas por un error técnico del Banco Nación en la acreditación del PreViaje

Sobre el comienzo de la segunda quincena turística de enero, cientos de usuarios se volcaron en las redes sociales para expresar su enojo por la falta de acreditación del beneficio de reintegro del plan PreViaje. Muchos turistas, desde sus destinos de veraneo, todavía no pueden gozar del programa oficial.

Si bien lograron cargar de forma exitosa sus facturas previas al viaje y el monto total para gastar les fue acreditado, hay quienes aún no tienen la tarjeta del Banco Nación habilitada para hacer compras en sus vacaciones.

Fuentes oficiales de la cartera de Turismo y Deportes, a cargo de Matías Lammens, aclararon, en diálogo con LA NACION, que se trata de un problema técnico del Banco Nación. “A las personas que empezaban a viajar entre el 16 y el 17 no se les acreditó el dinero, pero entre las 20 y las 21 de hoy se les acredita. Ya está en vías de solución”, indicaron.

“El sistema explotó porque se hizo un cuello de botella por el exceso de demanda” , explicaron desde el Banco Nación, y advirtieron que la solución para las personas que están comenzando sus viajes entre ayer y hoy pronto será solucionada.

Según fuentes del ministerio de Turismo, el error debería solucionarse en las próximas horas mauro Rizzi

“Se están ajustando los mecanismos para que esté todo más ordenado”, reconocieron. Además, comentaron que responden algunas consultas en las redes sociales, aunque por la cantidad de usuarios afectados no todos pudieron recibir una respuesta.

Hacia las 20, el Banco Nación informó que el problema “está resuelto”. Fuentes de la cartera de Turismo especificaron que el proceso será de forma gradual. “Dura alrededor de una hora acreditarles a todos”, sostuvieron.

Aunque la mayoría de los veraneantes que protestan en las redes sociales entran en la ventana afectada de los que comenzaron sus vacaciones entre el 16 y el 17 de enero, muchos otros reclaman que viajaron hace días.

Juan Ignacio Vedani llegó a Mendoza el pasado viernes 14 de enero y todavía no vio acreditado su monto en la tarjeta del Banco Nación. “Somos muchos. Estamos en el destino, dentro de las fechas previstas, y no podemos usar la tarjeta ya que no depositaron los fondos”, detalló.

Señaló que ya desde noviembre de 2021 presentó las facturas para iniciar el trámite del PreViaje y que recibió la tarjeta en ese mismo mes.

Ricardo Martínez, en tanto, viajó a Villa Gesell el 8 de enero y ya está de regreso en su ciudad de origen. Sin embargo, aseguró que aún no vio el dinero reflejado en la tarjeta. Pese a sus llamados al teléfono del banco, expresó que no consiguió que su consulta fuera atendida.

“Había tramitado PreViaje para dos ocasiones: una en enero y otra en febrero”, comentó Martínez. “En enero fui 3 noches a Villa Gesell, pero nunca se acreditó el dinero y ahora estoy preocupado porque en febrero necesito tener la suma depositada, teniendo en cuenta que es una suma importante, dado que voy 13 días a Bariloche”, sostuvo.

El caso de Paloma M. es diferente. “No tuve problemas con la acreditación en la app MiArgentina porque el saldo está validado, pero ayer que inicié mi viaje y en la primera compra que hice me saltó ‘saldo insuficiente’”, dijo, preocupada, desde sus vacaciones.

“La realidad es que nunca pude acceder a mi saldo”, se lamentó Paloma, que ya intentó abonar con el crédito del PreViaje en tres comercios diferentes. “El banco no responde. Ya llamamos y estuvimos en espera por más de una hora porque los operadores están colapsados”, agregó.